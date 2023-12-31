منصة مظلتي الرسمية|.. كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراقية الوجبة الأخيرة pdf وخطوات التحميل

تحظى عبارة “أسماء الرعاية الاجتماعية” بشعبية كبيرة بين مواطني العراق، حيث يستخدمونها ككلمة رئيسية في عمليات البحث للاستعلام عن المشمولين في الوجبة الأخيرة للرعاية الاجتماعية، وينتظر الآلاف من المواطنين هذه الوجبة بشغف، حيث تُقدم مساعدات مالية تعتبر دعمًا حيويًا للأسر الأكثر احتياجًا، ويُلقي موقعنا الضوء على جميع تفاصيل الوجبة الأخيرة للرعاية الاجتماعية، مما يتيح لزوارنا الكرام الوصول إلى المعلومات الكاملة حول هذه الدعم المالي الذي يلعب دورًا مهمًا في تلبية احتياجاتهم المالية في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها.

كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراقية الوجبة الأخيرة pdf

تُعد الرعاية الاجتماعية من الخدمات الحيوية التي توفرها وزارة العمل العراقية للآلاف من المواطنين. حيث يشمل عدد المستفيدين في الدفعة الأخيرة للعام 2023 قرابة 70 ألف شخص، ويشمل ذلك الأفراد الذين يعانون من مشاكل صحية وذوي الاحتياجات الخاصة.

لتسهيل الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية، أوضحت الوزارة الإجراءات، حيث يمكن للمواطن زيارة موقع الوزارة.

اختيار أيقونة منصة مظلتي، إدخال الاسم بالكامل ورقم الهوية.

ثم الضغط على الدفعة واستعراض الكشوفات لفحص اسمه ضمن المستفيدين الذين سيتم دعمهم في الوجبة الأخيرة.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتوضيح الشروط التي يجب تحقيقها للتمكن من الاستفادة من دعم الرعاية الاجتماعية المقدم من الحكومة العراقية.