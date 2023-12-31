المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1445 الموعد الرسمي ورابط التسجيل

المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1445، الشغل الشاغل لدى المواطنين بالمملكة العربية السعودية الإطلاع على مواعيد بدء عملية التسجيل في موسم الحج للعام الجديد 2024-1445، حيث أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن بدء استقبال طلبات الحجاج من الداخل لأن العد التنازلي قد بدأ ولن يتبقى سوى عدة أشهر وأن التسجيل تستغرق ما بين أسبوعين إلى شهرة كامل لأن هناك عدد كبير من المواطنين يستعدون للتسجيل بعد تحسن الأوضاع الوقائية داخل البلاد وأن السعودية تستقبل عدد أكبر من الحجاج عن الأربعة سنوات الماضية، كما يتم فرض بعض الإجراءات المشددة ويتم وضع ضوابط وشروط أساسية لمن يرغب في تسجيل موسم الحج، كل هذه التفاصيل وأكثر نوضحها لكم عبر التقرير التالي نستعرض لكم رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1445.

المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1445

حسب تصريحات وزارة الحج والعمرة السعودية أن عمليات التسجيل على الحج الداخل يتم بدايةً من شهر يناير 2024، وسوف يتم تفعيل رابط التسجيل الساعة 1 صباحاً الإثنين الموافق 1 يناير 2024 وهذا لتسهيل الأمور على المتقدمين دون الذهاب للمكاتب والوقوف في قائمة الانتظار، وتم الإعلان رسمياً عن قيمة رسوم التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل وهي عبارة عن 4 باقات وتم خفض قيمة الباقات الأولى والثانية عن العام الماضي 1444 والتي تأتي على النحو التالي:

تبلغ قيمة الباقة الأولى نحو 5,274 ريال سعودي. كما يصل سعر الباقة الثانية 5,792 ريال سعودي. سعر الباقة الثالثة لموسم الحج لعام 1445-2024 نحو 6,215 ريال سعودي. و اللباقة السكنية الرابعة تصل قيمتها 3,235 ريال سعودي.

رابط التسجيل في موسم الحج الداخل