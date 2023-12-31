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ℋ𝒜𝒫𝒫𝒴 𝒩ℰ𝒲 𝒴ℰ𝒜ℛ عبارات تهنئة بالعام الجديد 2024 للاصدقاء تهنئه بمناسبه العام الجديد 2024
أجمل الصور للعام الجديد 2024
بدأ العديد من الأشخاص يبحثون الآن عن عبارات تهنئة بالعام الجديد 2024، لكي يقوموا بإرسالها إلى ذويهم بمناسبة السنة الميلادية الجديدة 2024، فيرغب الكثير من الناس في الحصول على عبارات يتبادلونها مع أصدقائهم وأقاربهم وتكون صادقة تصف ما بداخلهم من عمق المشاعر، كما يعد تبادل رسائل التهنئة في بداية العام من مناسك الاحتفال بالعام الجديد، وخاصةً أن احتفالية العام الجديد خاصة بالمسيحيين فقط ولكن جميع المواطنين يحتفلون بها فرحاً بدخول عام جديد، سائلين المولى عز وجل أن يرزقهم الخير والصحة والسعادة.
عبارات تهنئة بالعام الجديد 2024
نعرض لكم الآن مجموعة عالية الذوق تناسب الجميع من عبارات تهنئه عن العام الميلادي الجديد 2024، وفيما يلي رسائل التهنئة الخاصة بالعام الجديد 2024.
- كل عام وأنتم بخير وجميع الأسرة والأحباب، وأتمني لكم في العام الجديد رزقا وفيرا وصحة متوجة بالعافية أحبائى.
- أحب أن أخبرك زوجي أنك الأفضل في كل الأعوام، وأسأل الله أن يبارك لي فيك حبيباً و أباً و صديقاً لا مثيل له، اللهم أدم وجوده معنا.
- اللهم في بداية هذا العام أسألك اللهم أن توفق أحبتي فيما هو قادم وعوضهم فيما مضى، واحفظهم اللهم لي وأدم وجودهم.
- صديقتي وأختي العزيزة أسأل الله أن يديمك في حياتي، كل عام ونحن أقرب ولا تفرقنا أيام ولا ظروف.
- مع بداية العام أتمنى لكم عامًا مليئًا بالفرح والسعادة، اللهم اجعله عاما ملئ بالسلام والأمان والسعادة للجميع.
- اللهم اجعل العام الجديد عاماً يتخلله السلام والعوض عن كل ما مضى، وارزقنا فيه السعادة والطمأنينة بأن القادم أفضل بإذن الله.