قوائم pdf.. اسماء المشمولين بالدفعة السابعة الرعاية الاجتماعية العراق يناير 2024 وموعد صرف المستحقات

منذ فترة طويلة تجاوزت شهر ونصف والمواطنين ينتظرون اعلان اسماء المشمولين بالدفعة السابعة الرعاية الاجتماعية العراق يناير 2024، هناك فئة كبيرة من الناس تمر بظروف صعبة ولا يملكون المال الكافي للتغلب على ظروف المعيشة الصعبة يلجؤون إلى عملية التسجيل في الرعاية الاجتماعية للحصول على دخل ذات قيمة كبيرة، هناك أكثر من 150 ألف أسرة تعتمد على رواتب الرعاية الاجتماعية ولا تمتلك أي راتب غيرها لذلك تسعى الوزارة من أجل حصر الفئات الأكثر استحقاقً للقضاء على الفقر والجوع تماماً يد واحد للأمام، نتعرف معاً عبر الفقرات التالية على اسماء المشمولين بالدفعة السابعة الرعاية الاجتماعية العراق يناير 2024.

اسماء المشمولين بالدفعة السابعة الرعاية الاجتماعية العراق يناير 2024

أعلنت أحمد خلف السومري رئيس هيئة الحماية الاجتماعية عن أخبار سار تسعد الألف من المواطنين، وأكد سيادته أن الوزارة تعلن عن شمول عدد كبير من الرجال والنساء على مستوى المحافظات كركوك واربيل وبغداد وكربلاء وصلاح الدين، وعندما طرح مذيع البرنامج سؤال عن كم عدد المشمولين أجاب للتأكيد وقال أن العدد سوف يتجاوز 70 ألف ما بين 80 إلى 100 ألف مستفيد، وأشار سيادته أن هناك عدة وجبات جديدة يتم التجهيز لإطلاقها في عام 2024 وسيتم تخصيص رابط لاستقبال الطلبات لتسهيل الأمور على المواطنين وفقاً للمنظومة الجديدة، وفيما يتعلق بموعد صرف الدفعة السابعة يكون أوائل شهر يناير القادم 2024 مع إعلان رواتب المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

لينك وخطوات تنزيل كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية

حسب توجيهات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن منصة الاستعلام تم تفعيلها مجدداً استعداداً لرفع أسماء المشمولين وللاطلاع على النتائج عليكم اتباع ما يلي: