صرف رواتب المتقاعدين مصرف الرافدين 2024 في العراق

مع اقتراب نهاية شهر ديسمبر 2023، يتزايد اهتمام المواطنين العراقيين المستحقين للمعاشات التقاعدية من مصرف الرافدين، بشأن موعد صرف رواتب شهر يناير 2024 ويأتي هذا الاهتمام بعد إعلان مجلس الوزراء العراقي عن إجازة رسمية في جميع القطاعات العامة يومي 25 و26 ديسمبر، الأمر الذي أثار تساؤلات حول إمكانية صرف الرواتب قبل الإجازة أو خلالها وبحسب آخر المستجدات، فقد أكدت مصادر مطلعة في مصرف الرافدين، أنه من المقرر صرف رواتب المتقاعدين لشهر يناير 2024، خلال اليومين الأخيرين من الشهر الجاري، أي قبل الإجازة الرسمية وأضافت المصادر أن المصرف يعمل على تكثيف جهوده لإنجاز عملية الصرف في أسرع وقت ممكن، وذلك تلبيةً لاحتياجات المواطنين.

صرف رواتب المتقاعدين مصرف الرافدين 2024

أكدت مصادر مطلعة في مصرف الرافدين، أنه من المقرر صرف رواتب المتقاعدين لشهر يناير 2024، خلال اليومين الأخيرين من الشهر الجاري، أي قبل الإجازة الرسمية ويأتي هذا الصرف من خلال جميع المصارف العراقية، وليس مقتصرًا على مصرف الرافدين فقط وكان قدأعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عن قرار الحكومة بزيادة الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين، حيث ستصل إلى حوالي 500 ألف دينار عراقي حيث تهدف هذه الزيادة إلى مساعدة المتقاعدين في تلبية احتياجاتهم الأساسية اليومية وتحسين مستوى حياتهم.

شروط التقديم على رواتب التقاعد

لكي يتمكن المتقدم من الحصول على راتب التقاعد، يجب أن يستوفي عدة شروط، منها: