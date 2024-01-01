رابط مظلتيPDF.. استخراج كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في محافظات العراق وشروط الحصول عليها

يعد برنامج الرعاية الاجتماعية واحد من أهم برامج الدعم الموجودة داخل العراق والذي يستفاد منه الكثير من المواطنين العراقيين الذين يرغبون معرفة كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق، عن طريق هذا التقرير سوف نوضح لكم كيفية استخراج وتحميل كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق لجميع محافظات العراق.

كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في العراق

وفرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق للمستفيدين من دعم الرعاية الاجتماعية إمكانية الاستعلام عن كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في العراق الكترونيا بكل سهولة وذلك من خلال القيام بعدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي:

يدخل المواطن أولاً على منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.

يضغط المواطن على خانة برنامج الرعاية الاجتماعية.

يحدد المواطن رقم الوجبة التي قام بالتسجيل فيها.

سوف تظهر للمواطن كافة الكشوفات الخاصة بالوجبة التي قام بتحديدها.

يدخل المواطن اسمة بشكل رباعي في المكان المحدد لذلك.

بعد إتمام الخطوات السابقة سوف تظهر للمواطن نتيجة الاستعلام.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في الأفراد الراغبين الحصول على منحة الرعاية الاجتماعية ومن أبرز هذه الشروط ما يلي: