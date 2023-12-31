تنزيل PDF.. كشوفات أسماء نقل النفوس الوجبة الأخيرة 2024 في عموم العراق عبر موقع وزارة الداخلية العراقية

يرغب عدد كبير من المواطنين في العراق معرفة أسماء نقل النفوس جميع الوجبات الأخيرة المقبولة للحصول على هذا الدعم لهذا أوضحت وزارة الداخلية العراقية خطوات معرفة أسماء النفوس الوجبة الأخيرة وهو ما سوف نوضحه لكم من خلال هذا التقرير بالإضافة إلى مزيد من التفاصيل الأخرى.

أسماء نقل النفوس الوجبة الأخيرة

أتاحت وزارة الداخلية بدولة العراق للمواطنين إمكانية الاستعلام عن اسماء نقل النفوس جميع الوجبات الأخيرة وذلك عن طريق تطبيق عدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي:

يدخل المواطن في البداية على الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية العراقية.

يدخل المواطن بعد ذلك جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح في أماكنها المحددة لذلك.

ينقر المواطن على خانة أسماء نقل النفوس.

يحمل المواطن كشوفات الأسماء حسب المحافظة الخاصة به.

ينقر المواطن على فتح الملف حتى تظهر امامة قوائم الأسماء المقبولة.

في النهاية يستطيع المواطن من خلال هذه القوائم معرفة أسماء نقل النفوس الوجبة الاخيرة 2024 في كافة أنحاء دولة العراق.

رابط أسماء نقل النفوس الوجبة الأخيرة 2024 في عموم العراق

وفرت وزارة الداخلية العراقية لمواطني دولة العراق رابط إلكتروني يستطيعوا من خلاله طلب الحصول على خدمة نقل النفوس وذلك من أجل توفير كل من الوقت والجهد على المواطنين، حيث أتاحت الوزارة الرابط الإلكتروني الرسمي كما أوضحت الوزارة أنها تقوم الاختيار بين المتقدمين من أجل طلب وإعداد قوائم الأسماء التي توفرت فيها كافة الشروط المطلوبة وتم قبولها.