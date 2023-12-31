«شوف نصيبك قبل ما تصرف».. نصيب الفرد من التموين شهر يناير 2024 وفقاً لوزارة التموين وأسعار السلع التموينية هذا الشهر

يرغب عدد كبير من المواطنين في معرفة نصيب الفرد من التموين شهر يناير 2024 حيث انتشر خلال الأيام القليلة السابقة على عدد من المنصات الالكترونية خبر يفيد قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية زيادة نصيب الفرد في التموين بداية من العام الميلادي الجديد الأمر الذي جعل عدد كبير من المواطنين حاملي البطاقات التموينية يرغبون معرفة نصيب الفرد من التموين لشهر يناير وهو ما سوف نوضحه لكم من خلال هذا التقرير بالإضافة إلى معرفة أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2024.

نصيب الفرد من التموين شهر يناير

يتساءل الكثير من المواطنين المالكين للبطاقات التموينية عن نصيب الفرد من التموين شهر يناير حيث أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الفرد المقيد في بطاقة التموين يحصل على زجاجة زيت واحدة بحجم 800 مللي جرام بحد أقصى 4 زجاجات، بالإضافة إلى عدد 2 كيلو جرام من السكر بحد أقصى عدد 6 كيلو جرام من السكر على البطاقة الواحدة.

أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2024

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أسعار السلع التموينية الخاصة بشهر يناير والتي جاءت على النحو التالي:

سعر المكرونة حجم 400 جرام 8 جنيه.

سعر كيلو السكر 12.60 جنيه.

زجاجة زيت الطهي حجم 800 جرام بسعر 32 جنية مصري.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة التموين لأول مرة

أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن هناك مجموعة من الأوراق التي يجب على المواطنين الراغبين في استخراج بطاقة التموين إحضارها ومن أهم هذه الأوراق ما يلي: