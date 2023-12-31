وزارة العمل العراقية تعلن زيادة رواتب المتقاعدين في العراق إلى 500 ألف دينار.. تعرف على موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة العراق الإعلان عن زيادة رواتب المتقاعدين في العراق إلى 500 ألف دينار عراقي وذلك من أجل مساعدة المواطنين على غلاء المعيشة الذي تسببت فيه الأزمة الاقتصادية العالمية لذلك من خلال السطور التالية سوف نوضح لكم كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق وموعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر.

زيادة رواتب المتقاعدين في العراق إلى 500 ألف دينار عراقي

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن زيادة رواتب المتقاعدين في العراق إلى 500 ألف دينار عراقي موضحة أن الحد الأدنى لرواتب العمال المحالين على المعاش زاد من 400 إلى 500 ألف دينار عراقي، وأكدت الوزارة أنه تم رفع رواتب المتقاعدين من أجل تحسين مستوى المعيشة ومساعدة المواطنين على غلاء الأسعار وتم رفع رواتب المتقاعدين بقيمة 100 ألف دينار عراقي.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالزيادة

وفرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية للمواطنين المحالين إمكانية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالزيادة بكل سهولة وذلك من خلال القيام بعدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي:

يقوم المواطن اولا الذهاب إلى الموقع الخاص بوزارة المالية العراقية.

يدخل المواطن كل من الاسم الخاص به ورقم الهوية الوطنية.

ينتقل المواطن بعد ذلك إلى خدمات الرواتب.

يدخل المواطن كافة البيانات المطلوبة منه بشكل صحيح.

بعد إتمام الخطوات السابقة تظهر للمواطن جميع التفاصيل التي تتعلق بالراتب بالزيادة الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة العراقية.

موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية أنه يتم صرف رواتب المتقاعدين في كافة محافظات دولة العراق في اليوم الأول من كل شهر ميلادي في حالة عدم مصادفة هذا اليوم يوم عطلة رسمية في البلاد أو أي إجازة رسمية، وأوضحت الوزارة أن أصحاب المعاشات يستطيعون صرف الرواتب الخاصة بهم من مختلف منافذ الصرف والبنوك العراقية المؤهلة لذلك والذي يعد مصرف الرافدين من أهمها.