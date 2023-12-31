Fair Works 2024 | أماكن الألعاب النارية في عجمان رأس السنة 2024|مواعيد الألعاب النارية بكورنيش عجمان

الألعاب النارية في عجمان رأس السنة 2024؛ المواعيد وأفضل الأماكن للاحتفال… تحتفل مدينة عجمان في الإمارات العربية المتحدة بمناسبة رأس السنة الميلادية 2024 بعروض الألعاب النارية الساحرة، وتعد هذه الألعاب جزءًا لا يتجزأ من الاحتفالات بهذه المناسبة المميزة.

ويوفر لكم البديل الإخباري بالأسماء أمكان الألعاب النارية في عجمان رأس السنة 2024؛ حتى تتمكنون من قضاء أسعد الأوقات بالاحتفال باستقبال العام الميلادي الجديد 2024.

الألعاب النارية في عجمان رأس السنة 2024

ومن بين أفضل الأماكن لمشاهدة تلك العروض الجميلة في عجمان، يتصدر “كورنيش المدينة” القائمة بسبب مميزاته الجميلة، ولأن الحضور إليه مجاني، وتبدأ الألعاب عند منتصف الليل، ولتفادي الزحام المروري، ينصح بالحضور مبكرًا إلى الموقع.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للزوار المهتمين بمشاهدة عروض الألعاب النارية، زيارة مكان “عجمان مارينا” أو “مرسى عجمان”، للاستمتاع بجمالها الخلاب وتشويقها اللافت للانتباه.

احتفالات رأس السنة في عجمان

وتشتهر عجمان بعروض الألعاب النارية المذهلة والمبهرة ولها طقوسها الخاصة في الاحتفال برأس السنة، ولذلك تعتبر وجهة مفضلة للعديد من الزوار والسكان من مختلف دول العالم.

عرض الألعاب النارية في كورنيش عجمان

بالنسبة لمواعيد الألعاب النارية في عجمان، تبدأ عند منتصف الليل في يوم رأس السنة، وتستمر لعدة دقائق، حيث تبهر الحاضرين بأشكالها الجميلة وألوانها الزاهية.

وينصح الزوار بالحضور مبكرًا إلى المواقع المختلفة للاحتجاز لأفضل مكان في المشاهدة، والاستمتاع بأروع عروض الألعاب النارية التي تقدمها مدينة عجمان في رأس السنة.

مواعيد الألعاب النارية في كورنيش عجمان راس السنة

ينطلق عرض الألعاب النارية الضخم يوم السبت بتمام الساعة 11:59 مساءً على كورنيش عجمان، وسيستمر لمدة 15 دقيقة.

سيقدم الحدث عروضًا ضوئية وموسيقية جميلة، وسيتم مشاهدتها من قبل الزوار من جميع أرجاء المدينة.