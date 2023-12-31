كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق pdf

في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها العراق، تسعى الحكومة العراقية إلى تقديم الدعم للأسر المحتاجة من خلال مجموعة من المبادرات، ومن أهم هذه المبادرات هي مبادرة الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة وتُعد الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة خطوة مهمة لتحسين الأوضاع المعيشية للأسر المحتاجة، حيث توفر لهم الدعم المالي الذي يساعدهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، مثل: الغذاء، والمأوى، والتعليم، والرعاية الصحية ويتم تقديم الدعم المالي للأسر المحتاجة من خلال توزيع بطاقات إلكترونية، يمكن من خلالها سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي.

اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة

يمكنك الاستعلام عن كشوفات الرعاية الاجتماعية ويتم ذلك من خلال القيام بالخطوات التالية:

الخطوة الأولى: زيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الإلكتروني.

الخطوة الثانية: النقر على أيقونة “الرعاية الاجتماعية”.

الخطوة الثالثة: اختيار “استعلام عن كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة”.

الخطوة الرابعة: إدخال رقم التعريف الوطني الخاص بك.

الخطوة الخامسة: النقر على زر “بحث”.

ستظهر لك قائمة بأسماء الأسر المستحقة للرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، بما في ذلك اسمك وعنوانك وعدد أفراد أسرتك.

إذا وجدت اسمك في القائمة، فهذا يعني أنك مؤهل للحصول على الدعم المقدم من الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.

شروط المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة

تحدد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للحصول على الدعم المقدم من الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، ومنها:

أن يكون الشخص المتقدم جنسيته عراقي

أن يكون المتقدم مقيمًا في العراق بشكل دائم.

أن يكون المتقدم غير موظف، أو أن يكون راتبه الشهري أقل من الحد الأدنى للأجور.

أن يكون المتقدم لديه أسرة مكونة من أربعة أفراد على الأقل.

إذا كنت تستوفي جميع هذه الشروط، فهناك فرصة كبيرة لأن تكون مؤهلًا للحصول على الدعم.

عند تقديم طلبك للحصول على الدعم المقدم من الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، ستحتاج إلى تقديم مجموعة من المستندات، مثل شهادة الجنسية وشهادة الميلاد وشهادة الإقامة وشهادة الدخل.