بدأت التحضيرات للاحتفال برأس السنة 2024 وتكثر عمليات البحث بين المواطنين لاستكشاف أبرز عروض وخصومات كارفور المعتادة في هذا الوقت من العام يتميز كارفور بتقديم عروض استثنائية في فترة رأس السنة الميلادية وهي تتزامن أيضًا مع احتفالها بعيد ميلادها وتخليد ذكرى إنشاء أول فرع لها في مصر حيث تعتبر كارفور واحدة من أهم المراكز التجارية في مصر وعدة دول حول العالم.

عروض وخصومات كارفور

تستضيف كارفور في هذه الفترة، عروض استثنائية تجعل تجربة التسوق لديها أكثر جاذبية واقتصادية تتنوع هذه العروض لتشمل مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية مما يسهم في تلبية احتياجات العملاء بأسعار لا تُضاهى منها:

من بين أبرز هذه العروض يأتي دقيق الضحى حيث يمكنك الحصول على كيلو واحد بسعر خاص يبلغ 21.95 جنيه بدلاً من 29 جنيه مما يمثل فرصة رائعة لتوفير المال وشراء المنتج بسعر مغرٍ.

كما تتضمن العروض الحالية أيضًا جبنة دومتي بوزن 700 جرام بسعر مخفض إلى 59.95 جنيه بدلاً من 74.95 جنيه وزيت سندباد خليط بحجم 700 مللي بسعر يبلغ 37.45 جنيه بدلاً من 44 جنيه مما يوفر للمستهلكين فرصة رائعة لاقتناء هذه المنتجات ذات الجودة العالية بتكلفة أقل.

وتشمل العروض أيضًا كفتة حاتي لحم بقري كوكي بوزن 400 جرام حيث يمكن الاستمتاع بها بسعر خاص قدره 56.95 جنيه بدلاً من 68.95 جنيه وزبدة أوكراني بوزن 1 كيلو بسعر 144.95 جنيه بدلاً من 169.95 جنيه مما يجعلها فرصة فريدة لتجربة نكهات متميزة بتوفير ملحوظ.

عروض كارفور 2024

تقدم مجلة كارفور فرصًا لا تقاوم على الأجهزة الكهربائية وتعتبر هذه الخصومات فرصة استثنائية للمواطنين الذين يفكرون في الزواج أو ربات البيوت اللواتي يتطلعن إلى تجديد منازلهن أو إكمال تجهيزاتها بأشياء ناقصة وذلك بفضل أسعار مخفضة وتشكيلة مميزة من الماركات من بين أبرز العروض:

يقدم كارفور تخفيضًا جذابًا على تكييف يونيون آير حيث يمكن للمستهلكين الاستمتاع بأجواء منعشة بسعر يبلغ 12.999 جنيه بدلاً من 14.099 جنيه مما يمثل فرصة لتحسين بيئة المنزل بتكلفة ميسورة.

تعتبر غسالة إل جي الأتوماتيكة بسعة 8 كيلو فرصة رائعة للحصول على جهاز فعال بسعر مخفض حيث يبلغ السعر الحالي 6.499 جنيه بدلاً من 9.990 جنيه.

يقَدم ميكروويف تورنيدو فعالية وأداءً ممتازين بسعر مغرٍ إذ يمكن للعملاء الحصول عليه بسعر 1599 جنيه بدلاً من 2000 جنيه مما يشجع على تجهيز المطبخ بأجهزة عالية الجودة بتكلفة مناسبة.

لعشاق الترفيه، تقدم كارفور خصمًا كبيرًا على شاشة إل جي بحجم 65 بوصة حيث يصل سعرها إلى 10.000 جنيه بدلاً من 12.799 جنيه، مما يوفر تجربة مشاهدة سينمائية فائقة الجودة.

تبرز هذه العروض كفرص للعملاء لتحقيق توفير كبير عند شراء الأجهزة الكهربائية الضرورية لتحسين