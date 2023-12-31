تثير عروض كارفور للاجهزه الكهربائية 2024 اهتمام العديد من المواطنين والمستهلكين في هذه الفترة تأتي هذه العروض السخية كجزء من احتفال كارفور بعيد ميلادها وتخليدًا لذكرى بدايتها في مصر مع الاحتفال برأس السنة الميلادية يقوم كل فرع من فروع كارفور المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية بتنظيم حملات خصومات كبيرة وجذابة على مدار الفترة المخصصة للاحتفال.

عروض كارفور للاجهزه الكهربائية 2024

عروض كارفور الكبرى تمتد من 20% إلى 70% على مجموعة واسعة من الأقسام وتشمل الأجهزة الكهربائية والسلع الغذائية والمستهلكات بالإضافة إلى منتجات الملابس ومستحضرات التجميل والضروريات اليومية التي تحتاجها الأسر المصرية وفي إطار هذه العروض الشاملة تبرز خصومات هائلة على الأجهزة الكهربائية ومن بين عروض كارفور للاجهزه الكهربائية 2024 يمكن تسليط الضوء على:

تخفيض سعري يصل إلى 5 آلاف جنيه مما يوفر فرصة مميزة للحصول على جهاز فعّال بتكلفة مقبولة.

بوتاجاز فريش:

بوتاجاز فريش: خصم كبير يصل إلى 13 ألف جنيه، مما يسهم في توفير ميزانية الأسرة واستبدال الأجهزة بأسعار تنافسية.

تخفيض يبلغ 3 آلاف جنيه حيث يمكن للعملاء الاستمتاع بتجربة تلفزيونية عالية الجودة بتكلفة أقل.

تقديم خصم يبلغ 400 جنيه مما يجعل الحصول على سخان مياه كفء أمرًا ميسرًا للمستهلكين.

توفير يصل إلى 700 جنيه يجعل الغسالة الأوتوماتيكية من كارفور خيارًا مغريًا للأسر التي تسعى لتحسين تجربتها في غسل الملابس.

تلك العروض اللافتة تمثل فرصًا استثنائية للزبائن لتحقيق توفير كبير واقتناء الأجهزة بجودة عالية وتعكس التزام كارفور بتقديم قيمة حقيقية لعملائها خلال فترة الاحتفال بعيدها.

عروض كارفور للاجهزه الكهربائية

في إطار عروض كارفور لعام 2024 يقدم التاجر الرائد عروضًا لا تقاوم على مجموعة متنوعة من التلفزيونات بأحجام مختلفة تأتي هذه العروض في إطار جهود كارفور المستمرة لتلبية احتياجات العملاء وتوفير تجربة تسوق متميزة.

تليفزيون أل أي دي تورنيدوا 43 بوصة السعر الجديد 6999 جنيهًا بدلاً من 7999 جنيهًا.

تليفزيون أل أي دي سامسونج 43 بوصة السعر الجديد 7299 جنيهًا بدلاً من 8799 جنيهًا.

تليفزيون أل أي دي شارب 43 بوصة السعر الجديد 7999 جنيهًا بدلاً من 8999 جنيهًا.

تليفزيون أل أي دي جاك 50 بوصة السعر الجديد 6799 جنيهًا بدلاً من 8499 جنيهًا.

تليفزيون أل أي دي توشيبا 50 بوصة السعر الجديد 9999 جنيهًا بدلاً من 11199 جنيهًا.

تلك العروض المغرية تجسد التزام كارفور بتقديم فرص توفير حقيقية للعملاء وتعكس الرغبة في جعل التسوق لديها تجربة ممتعة واقتصادية.