“الـ100 دولار يعملوا كام بالمصري؟؟!!”.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك والسوق السوداء

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، يعد البحث عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم أحد عمليات البحث الاساسية التي يشهدها محرك البحث “جوجل” على مدار اليوم، حيث دائما ما يشهد سعر الدولار ارتفاع ملحوظ سواء كان في البنوك أو في السوق السوداء، فعلى مدار الشهر الحالي شهد سعر الدولار في السوق السوداء ارتفاعاً بقيمة وصلت إلى 8 جنيهات، واليكم احدث سعر للورقة الخضراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

أما عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في كافة البنوك سنستعرضه معا خلال السطور القادمة، وعلى الرغم من تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار ما زالت مصر تواجه شحا من نقص النقد الأجنبي بسبب تراجع بعض موارد النقد الأجنبى منها تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والصادرات، وعزوف الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة عن العودة للأسواق الناشئة بسبب ارتفاع سعر الفائدة عالميا، واليكم قائمة سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم:

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء

أما عن سعر الدولار في السوق السوداء اليوم في ختام العام الميلادي الجاري، فقد تخطى سعر الدولار هذا الشهر حاجز 54 جنيها، بدلاً من 46 جنيها متوسط التعاملات في السوق السوداء خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وكانت البنوك أصدرت قرارات تحد من استنزاف الدولار من خلال التضييق ووضع حدود على التعامل في بطاقات الائتمان” كريدت كارد”.