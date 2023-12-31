استعلم الآن عن أسماء منحة المليون ونصف للعائدين الوجبة 32 عبر موقع وزارة الهجرة العراقية

أسماء منحة المليون ونصف للعائدين إلى العراق، والتي أعلنت عنها وزارة الهجرة العراقية منذ الأيام القليلة الماضية، حيث شملت الوجبة أكثر من 8500 أسرة عائدة، كما بينت الوزارة أنه سيتم صرف مبالغ الدعم للوجبة مباشرة من المصرف عن طريق البطاقة الذكية وذلك لكل من قدم للاستفادة من المنحة إذا كان مطابق للشروط، ومن خلال الأسطر التالية نبين طريقة الاستفادة من المنحة التي قدمتها وزارة الهجرة للعائدين.

ما هي شروط الحصول على منحة المليون ونصف للعائدين إلى العراق

وضعت وزارة الهجرة العراقية للعائدين من الخارج بعض الشروط، والتي يجب استكمالها في المتقدم للحصول على منحة المليون ونصف للعائدين، وهي كالتالي:

يشترط أن يكون المتقدم للاستفادة من المنحة عراقي الجنسية. لابد أن يكون المتقدم عائدًا إلى العراق من إحدى الدول المجاورة. ويشترط أن يكون المستفيد مسجلًا لدى وزارة الهجرة العراقية.

طريقة الاستعلام عن أسماء منحة المليون ونصف للعائدين إلى العراق

يمكن الاستعلام عن أسماء منحة المليون ونصف للعائدين عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة الهجرة العراقية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الهجرة العراقية. قم بالضغط على منحة العودة من الصفحة الرئيسة. يطلب منك إدخال رَقَم التعريف الوطنية. ومن ثم اضغط على بحث.

يعرض أمامك المشمولين من الوجبة كما يمكنك الاطلاع على حالة استحقاقك.

ما هي القيمة المالية لمنحة المليون ونصف للعائدين إلى العراق؟

تبلغ قيمة منحة المليون ونصف للعائدين إلى العراق من البلاد المجاورة، والذين توفرت فيهم جميع شروط استحقاق المنحة مبلغًا قدره: 1,5 مليون دينار عراقي لكل أسرة من الأسر العائدة حسب ما أعلنته وزارة الهجرة العراقية.