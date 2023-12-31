عروض عيد ميلاد كارفور خصومات جــبارة عروض تصل ل70% على الأغراض المنزلية |carfour Offer

عروض كارفور تتضمن عروض كارفور الخضروات، والفواكه حيث تتميز بأنها تكون طازجة كما يتوفر منها نوع مجمد ليختار الزبائن ما يرغبون به يوفر كارفور تخفيضات تنافسية على كل الأنواع ليحصل عليها الزبون بسعر مختلف رخيص، والخضروات من الأمور المهمة التي تبحث عنها السيدات للتعرف على سعرها حيث أنه يختلف من فترة لأخرى.

عروض عيد ميلاد كارفور على الخضروات

ما يميز هايبر كارفور عن غيره هو الخدمة الممتازة المقدمة به كذلك العروض المتنوعة التي يوفرها من حين لآخر تختلف أسعار الخضروات من مكان لآخر لكن كارفور يوفر كل الاحتياجات بأسعار مناسبة للجميع حيث يوجد القلقاس بسعر أربع جنيهات، وسعر الثوم الأبيض هو 20 جنيهاً لكن الثوم الأحمر سعره هو 25 جنيهاً بينما سعر الفلفل الرومي 15 جنيهاً من الأسعار المميزة داخل كارفور هو الملوخية حيث أن سعر الكيلو الواحد هو خمس جنيهات بينما، سعر كيلو الفاصوليا الخضراء هو 12 جنيهاً

كما أن سعر كيلو البسلة داخل العرض بحوالي 20 جنيهاً لاسيما يتوفر الليمون البلدي الذي يوجد بسعر 40 جنيهاً كما أن سعر كيلو الطماطم الواحد هو خمس جنيهات

أيضاً توجد البطاطس بثمن ثلاث جنيهات ونصف أما عن سعر الباذنجان هو خمس جنيهات كما أن سعر كيلو البامية الواحد هو 20 جنيه.

عروض كارفور للفواكه

يضم كارفور كل أنواع الفواكه سواء المستوردة أو المحلية على سبيل المثال ثمن كيلو الفراولة الواحد 7 جنيهات كذلك

سعر الكانتلوب 12 جنيهاً بينما يوجد التفاح الأحمر بسعر 30 جنيهاً للكيلو الواحد كما يوجد البرتقال الطازج بسعر 15 جنيهاً لاسيما يتوفر الأفوكادو المستورد بثمن 40 جنيهاً.

الكثير من عمليات البحث حالياً التي تستمر وتزداد من قبل المواطنين في كل مكان في جمهورية مصر العربية في أنحاء مصر حيث أن الجميع ينتظر العروض الكبرى المنتظرة التي بدأت الليلة ليلة رأس السنة، ومع بداية السنة تظهر عروض كبرى والتي يكون أبرزها وأهمها عروض الأجهزة الكهربائية التي ينتظرها الكثير من الأسر في كل مكان في الجمهورية نتابع معكم تفاصيل أبرز عروض عيد ميلاد كارفور 2024.