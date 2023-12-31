خصومات تصل ل70% على الأجهزة الكهربائية تابعها مع ليلة راس السنة وعيد ميلاد carfour

عروض كارفور يقدم كارفور طرق عديدة للتسوق منها الأونلاين وهي طريقة سهلة يستخدمها العديد من الزبائن بهذا يضمن كارفور جذب زبائن أكثر خلال فترة قصيرة، ويوفر الهايبر على موقعه كل المستلزمات من إلكترونيات أجهزة كهربائية، وغيرها بجانب توفير عروض خيالية على الخضروات، والفواكه حيث أنك ستحصل على الكثير من العروض، والتخفيضات.

عروض كارفور للأجهزة الكهربائية

يتم عمل خصومات بنسبة كبيرة خاصةً مع نهاية كل عام حيث يقدم كارفور تخفيضات على معظم الأجهزة الكهربائية بنسبة 30% حيث يتوفر سخان مياه بحجم 40 لتر معه ضمان خمس سنوات بثمن 2579 جنيه بدل من سعر 2799 جنيه كما يدخل في العرض شاشة من نوع جاك بمقاس 43 بوصة بسعر 7099 جنيه بدلاً من سعر 10199 جنيه.

بالإضافة إلى وجود غسالات فل أوتوماتيك بثمن 14999 جنيه بديل لسعر 15299 هي من نوع وايت بوينت بحجم 6 كيلو من العروض المميزة في قسم الأجهزة هي ثلاجة من نوع فريش بسعة 397 لتر بسعر 25475 جنيه بديل لسعر 27999 جنيه

عروض مميزة من كارفور

يوجد عرض على شاشة تلفزيون من ماركة يونيون اير مقاس الشاشة 50 بوصة تعمل الشاشة بتكنولوجيا الفور كي ألتر إتش دي هي تتوفر داخل العرض بخصم مميز هو 29% سعرها الحالي 9899 جنيه بديل بسعر 13999 جنيه كما يوجد عرض مميز عرض على سخان غاز من نوع تورنيدو حجم 10 لتر ديجيتال بخصم 7% بسعر 5199 بدل 5599 جنيه كما يوجد خصم على سخان كهرباء تورنيدو بنسبة 14% بسعر 4179 بدل 4880 جنيه.

ودائماً سلاسل كارفور ما تقدم العديد من التميز الكبير في ليلة رأس السنة ولكن التميز الأكبر، يأتي الغد في أولى أيام العام الجديد، وهو يأتي أيضاً بعيد ميلاد كارفور حيث تكون فيه العروض الكبيرة والضخمة التي ينتظرها الكثيرون من العام إلى العام.