وزارة العمل : زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2023 لتصبح 500 ألف دينار عراقي

أعلنت وزارة العمل والشئون الاجتماعية العراقية عن زيادة رواتب المتقاعدين، حيث تم إقرار الزيادة بعد عقد اجتماعي بين هيئة التقاعد ووزارة العمل العراقية، ومن اجل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد، جاء هذا القرار مساعدة للمتقاعدين على الظروف الحياتية الصعبة، كما تم تقرير هذه الزيادة من الشهر الجاري ويستمر العمل بها لحين صدور قرارات أخرى، ومن خلال الأسطر التالية نبين مقدار وطريقة الاستعلام عن الزيادة التي أقرتها وزارة العمل للمتقاعدين.

ما هي شروط التقديم على رواتب التقاعد في العراق؟

وضعت هيئة التقاعد تضامنا مع وزارة العمل العراقية شروط إلزامية لحصول المتقاعدين على رواتب شهرية، حيث تشتمل الشروط على التالي:

لا يقل عمر المتقاعد عن 60 عامًا.

لا يقل خبرة المتقاعد أو سنوات التأمين عليه عن 20 عامًا.

يشترط أن يكون لدى المتقاعد حساب بنكي في أحد البنوك العراقية.

المستندات المطلوبة للتقديم على رواتب التقاعد

عند التقديم على معاش المتقاعدين يشترط تقديم الأواق التالية:

بطاقة الهُوِيَّة الوطنية. سجل العائلة. شهادة الميلاد. عقد الزواج (في حالة الزواج).

طريقة التقديم على رواتب التقاعد في العراق

بعد استكمال الشروط والأوراق يمكنك التقدم على معاش المتقاعدين وذلك باتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى مكتب التقاعد التابع لدائرته أو محل إقامته. يقوم المتقاعد بتقدم طلب التقاعد، والمستندات المطلوبة. يقوم مكتب التقاعد بفحص الطلب والمستندات، وإذا استوفى الشروط، يقوم بإصدار قرار التقاعد. يتوجه المتقدم إلى البنك المسجل به حسابه، ويقدم قرار التقاعد، ليبدأ صرف راتبه التقاعدي.

كم مقدار الزيادة في رواتب التقاعد التي أقرتها وزارة العم

أقرت هيئة التقاعد تضامنا مع وزارة العمل العراقية زيادة رواتب المتقاعدين في العراق، حيث ستصل إلى حوالي 500 ألف دينار عراقي، وذلك اعتبارًا من الشهر الجاري.