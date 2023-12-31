”’معاك مؤهل هتاكل الشهد-معكش ليك وظيفة .. بمرتبات 14000 جنيه شركات الكهرباء بتأهلك لوظيفة العمر.. قدم يبن المحظوظة

وظائف شركة الكهرباء بمرتبات مجزية لقد أفصحت الشركة القابضة للكهرباء بالإعلان عن وجود الكثير من الوظائف المتاحة لخريجي كلية الحاسبات والمعلومات والهندسة والعلوم، بالإضافة إلى توفير العديد من الوظائف الأخرى للأشخاص الحاصلين على مؤهل متوسط مثل المعاهد أو المدارس الفنية والصناعية، وحسب التخصص المتاح يتم وضع عدة شروط لكل تخصص، وفي هذه السطور سوف نذكر بعض التخصصات المطلوبة للتعيين وتوضيح أهم الشروط المطلوبة في هذه الوظيفة.

وزارة الكهرباء وظائف شركة الكهرباء

أكدت شركة الكهرباء والطاقة عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك أنه التخصصات التي في حاجة إلى موظفين هي ميكانيكا قوى، مهندس كهرباء، ومهندس معماري ومدني، بالإضافة إلى مهندس اتصالات مهندس حاسبات ونظم المعلومات، كما نوهت الشركة عن حاجتها الفعلية للتخصصات الآتية مثل كيمياء خاصة كيمياء عامة، وبعض التخصصات الفنية الأخرى

شروط وظائف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

لقد حددت شركة الكهرباء والطاقة عدة معايير محددة من أجل الحصول على الوظيفة، ومن أهمها أن يكون عمر مهندس اخصائى وظائف ثلاثون سنة، في حين أن السن المسموح به لوظيفة فني هي ٢٨ سنة وذلك وقت الاعلان عن الوظيفة، بالإضافة إلى تمتع الفرد بالجنسية المصرية وأن يكون المتقدم حسن السمعة وأن يقدم فيش جنائي خالي من اي جنايات أو جنح، بالإضافة إلى ضرورة حصوله على شهادة تفيد أدائه الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، بالإضافة إلى اجتياز كافة الاختبارات السلوكية والفنية وأيضا النجاح في المقابلة الشخصية، فضلا عن إلزامية خضوعه للكشف الطبي واجتياز هذا الكشف بنجاح.