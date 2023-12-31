موعد صرف الضمان المطور دفعة 25 شهر يناير 1445 عبر موقع وزارة الموارد البشرية

موعد صرف الضمان المطور الدفعة 25 لشهر يناير 2024، والتي من المقرر أن تصرف بداية شهر يناير وتحديدًا أول يوم من الشهر، ويبحث الكثيرو الآن عن موعد صرف الدفعة لتأكد موعد الصرف، وهل هناك قرارات لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السُّعُودية حول هذا الأمر، أم لزالا الموعد كما هو مقرر من قبل، هذا ما سنبينه في الأسطر التالية.

طريقة الاستعلام عن أهلية استحقاق دفعة يناير للضمان الاجتماعي المطور 1445

ويمكن للمستفيدين من الضمان المطور الاستعلام عن نتيجة أهلية الاستحقاق للدعم من خلال الخطوات التالية:

يمكنك كمستفيد من برنامج #الضمان_الاجتماعي الاستعلام عن نتائج الأهلية عبر القنوات الرسمية لـ #وزارة_الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية : 1️⃣ تطبيق HRSD

2️⃣ منصة الدعم والحماية الاجتماعية — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) December 27, 2023

الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ومن ثم الدخول إلى الضمان الاجتماعي المطور. تسجيل الدخول إلى صفحتك بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور، أومن خلال النفاذ الوطني. اضغط على برامج الدعم الخاصة بك من خلال صفحتك على موقع الضمان المطور. قم بتحديد نوع الدعم وهو: دعم الضمان الاجتماعي المطور. اضغط على الاستعلام على أهلية الضمان.

يعرض أمامك نتيجة الأهلية الخاصة بك مبينة حالة استحقاقك للدفعة 25 لشهر يناير 2024.

موعد صرف الضمان المطور دفعة 25 شهر يناير 1445

من المقرر أن يتم صرف دعم الضمان الاجتماعي المطور حسب ما أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع بداية كل شهر ميلادي، ولكن قد يتغير هذا الموعد إذا وافق هذا اليوم يوم عطلة رسمية أو يوم جمعة، أو سبت، وكما يمكن أن يتغير الموعد في حالة أن تعلن وزارة الموارد البشرية عن تأخير الموعد أو تقديمه حسب ما يتراءى لها، لذلك من المقرر أن تصرف هذه الدفعة، الدفعة 25 لشهر يناير يوم الإثنين، وسيتمكن المستفيدين من الحصول على الدعم من ماكينات الصراف الآلي بمجرد نزوله.