“متخليش التاجر يضحك عليك هتاخد السكر + الزيت بكام”.. اعرف اسعار السلع في السوق 2024

أسعار السلع السكر والزيت تعتبر السلع الغذائية مثل السكر، والزيت من الأمور المهمة التي تعمل الدولة على توفيرها للمواطنين يختلف سعر السلع من فترة لأخرى لهذا يتساءل الأفراد عن السعر الحالي لجميع السلع خاصةً بعد ارتفاع أسعار بعضها بشكل كبير لهذا تقوم الوزارة بخفض معظم أسعار السلع ليتمكن المواطنين من شرائها.

أسعار السلع السكر والزيت

وفقاً للقرارات التي وضعتها بوابة أسعار مجلس الوزراء تم تحديد أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية على سبيل المثال كيلو الأرز بثمن 30,78 جنيه بينما يتوفر السكر المعبأ في المحلات بسعر 36,32 جنيه أما عن سعر المكرونة اليوم الأحد ستتوفر في جميع المحلات بسعر 22,23 جنيه كما وفرت الدولة السكر للمواطنين بثمن 64 جنيه للتر الواحد بالإضافة إلى توفر الدقيق بسعر 21,73 جنيه.

ما سبب ارتفاع سعر السلع الغذائية

يرجع ذلك إلى الاحتكار الذي يقوم به كبار التجار الذي يترتب عليه ارتفاع قيمة السلع الغذائية بالرغم من توفرها بكميات كبيرة من السلع المرتفع سعرها هو السكر حيث يعد واحد من أهم الموارد الغذائية التي يلزم تواجدها في كل بيت.

أسعار سلع غذائية أخرى

حددت الجهات المختصة أسعار بعض السلع ليكون المواطن على علم بكافة القرارات الجديدة حيث تتوفر الصلصة بسعر 8 جنيهات 300 جم بينما يوجد أنواع جبن مختلفة كل منها بسعر مختلف حيث أن حجم 250 جم بسعر 14 جنيه بينما حجم 125 جم بسعر 7 جنيه كما يوجد مسحوق غسيل أوتوماتيكي بسعر 16 جنيه والمسحوق العادي بسعر 25 جنيه، وقد وضحنا إليكم كافة التفاصيل حول السلع المطروحة في السوق.