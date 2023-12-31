قيامة المؤسس عثمان 143

قيامة المؤسس عثمان الحلقة 143 الذي يعد واحد من أهم المسلسلات الدرامية التركية التي حققت نجاح كبير خلال السنوات الأخيرة وهو امتداد لمسلسل قيامة ارطغرل، حيث أن هذه السلسلة تحكي تاريخ قيام الدولة العثمانية التي استمرت ما يقرب من 500 عام تحكم الأمة الاسلامية، بدأت أحداث سلسلة قيامة عثمان بالتعرف على البطل العثماني الذي استطاع أن يخرج المسلمين من الذل الذي كانت تمر بها الدولة الاسلامية على يد المغول والصليبيين في ذلك الوقت، وتمكن من تجميع العديد من المجاهدين لتبدأ الدعوة الاسلامية في النهوض مرة أخرى على يد هذا البطل لتبدأ دولة إسلامية جديدة استمرت حتى أوائل القرن العشرين.

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ازدادت أحداث مسلسل قيامة المؤسس عثمان سخونة مع الجزء الخامس من المسلسل والذي تعقدت في الاحداث مع المؤامرات التي حاول اعداء المسلمين القيام بها بهدف تفريق المجاهدين وهو ما نجحوا فيه بشكل كبير.

ولكن يحاول عثمان خلال أحداث الحلقة 143 التخلص من المؤامرات وتعريف القبائل بمثيري المؤامرات حتى يتم التخلص منهم والتجمع والاتحاد خاصة أن عثمان يرى أن الاتحاد هو اهم الأسباب التي سوف تساعد في بناء الدولة الإسلامية الجديده.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان 143

يمكن لعشاق مسلسل قيامة عثمان الاستمتاع بعرض قيامة المؤسس عثمان الحلقة 143 وذلك يوم الأربعاء القادم حيث أن المسلسل يتم إذاعته في الساعة 8:00 مساء بتوقيت القاهرة على قناة التركية ولكن الحلقة تكون غير مترجمة.

ولكن يمكن لعشاق المسلسل مشاهدة الحرك مترجمة بعد منتصف الليل على شبكة الانترنت كما يمكن مشاهدتها في اليوم التالي على بعض القنوات التي تقوم باذاعه المسلسل مترجم مثل قناة الفجر الجزائرية.