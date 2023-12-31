“برواتب مجزية“ خطوات التقديم على وظائف وزارة التضامن الاجتماعي 2024 || الشروط والأوراق المطلوبة

شروط التقديم في وظائف وزارة التضامن الاجتماعي 2024

يوجد بعض الشروط التي لابد من توافرها لمن يرغب في التقديم على وظائف وزارة التضامن الاجتماعي وتلك الشروط تتمثل فيما يلي:

من أهم الشروط لابد أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل دراسي عالي ومتناسب مع وظيفته.

يجب أن يكون المتقدم لديه القدرة على القيادة والتوجيه وحل الازمات واتخاذ القرارات الهامة والصعبة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف وزارة التضامن الاجتماعي 2024

لابد من توافر بعض الاوراق للتقديم في وظائف وزارة التضامن الاجتماعي لعام 2024 وتلك الاوراق هي:

لابد من تقديم بيان يوضح به الحالة الوظيفية للمتقدم من المؤهل العلمي والخبرة والوظائف الاشرافيه والتدرج الوظيفي ومحل الإقامة.

كما يجب تقديم صورة شخصية.

يجب تقديم السيرة الذاتية الخاصة بالمتقدم للحصول على الوظيفة.

طريقة التقديم في وظائف وزارة التضامن الاجتماعي 2024

يمكن التقديم على وظائف وزارة التضامن الاجتماعي 2024 من خلال إرسال الاوراق المطلوبة على البريد الإلكتروني الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي: [email protected].