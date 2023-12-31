موعد صرف دعم ريف شهر يناير 1455 كما أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة

موعد صرف الدعم الريفي لشهر يناير 2024 حسب ما أعلنته وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الدعم سيكون متاح في أول الشهر، ولكن من المعتاد أن يتم صرف الدعم في اليوم الأول من الشهر، فهل أيضا سيتم صرف الدعم في اليوم الأول من الشهر أم أن وزارة البيئة قررت أمرا أخر، حيث أشيع أن موعد الدعم ربما يتغير، نوضح ما أعلنته الوزارة في الأسطر التالية.

خطوات الاستعلام عن دعم الريف شهر يناير 1445

يمكن للمستفيدين من برنامَج دعم ريف الاستعلام عن حالة الدعم لهذا الشهر من خلال الخطوات الآتية:

الدخول إلى بوابة ريف الإلكترونية. تسجيل الدخول إلى الموقع باستخدام رَقَم الهُوِيَّة، وكلمة المرور. إدخال رمز التحقق المرسل إلى الهاتف. اضغط على استعلام.

يعرض أمامك حالة الدعم وموعد الصرف والمبلغ المستحَق.

خطوات الاعتراض على الدعم الريفي لشهر يناير 1445

في حالة لم يتم صرف الدعم للمستفيد، بسبب ظهور الأهلية غير مستحَق، فيمكنه تقديم اعتراض على الدعم من خلال الخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع دعم ريف الإلكتروني. الدخول إلى الخِدْمَات، ومن ثم الاستعلام عن نتائج الأهلية. في حالة أن نتيجة الأهلية غير مستحَق، يمكنك تقديم اعتراض، ويفضل إرفاق كافة المستندات اللازمة مع طلب الاعتراض. سيتم مراجعة طلب الاعتراض من قبل الجهات المختصة، ومراسلتك بالنتيجة.

موعد صرف دعم ريف لشهر يناير 1445

من المقرر صرف دعم ريف أول يوم من الشهر الميلادي، ويتغير هذا اليوم في حالة موافقته يوم السبت، أو جمعة، أو عطلة رسمية، لذلك تم الإعلان من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة، أنه سيتم صرف دعم الريف يوم الاثنين الموافق 1 يناير 2024.