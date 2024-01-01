استعلم الآن عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة شهر يناير عبر منصة مظلتي

يبحث الكثيرو من المواطنين العراقين على كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة لشهر يناير 2024، والتي تستعد وزارة اعمل والشئون الاجتماعية عن إعلان أسماء المشمولين بها في الساعات المقبلة، حيث تقوم الوزارة قبل رفع الأسماء على الموقع من التأكد من استحقاق جميع المتقدمين لدعم الرعاية الاجتماعية، فهو يشمل فئة معينة من المواطنين العراقين طبقا لشروط ومعايير وضعتها وزارة العمل والشئون الاجتماعية في العراق.

شروط المشمولين في الرعاية الاجتماعية وجبة يناير 2024

وضعت وزارة اعمل والشئون الاجتماعية في العراق مجموعة من الشروط والمعايير التي بناء عليها تحدد أحقية المتقدمين للرعاية الاجتماعية في الدعم، حيث تشتمل الشروط على التالي:

أن يكون المستفيد عراقي الجنسية. ألا يكون المستفيد لديه وظيفة في القطاع الحكومي أو الخاص. ألا يقل سن المستفيد من الدعم عن 18 عام ولا يتجاوز عن 60 عام. أما النساء يجب ألا تقل أعمارهن عن 15 عام ولا يتجاوز عن 55 عام. ألا يمتلك المستفيد من الدعم أصول أو عقارات بأثمان باهظة.

وبناءً على هذه الشروط، فإن برنامَج الرعاية الاجتماعية يستهدف الأسر العراقية محدودة الدخل التي لا يعمل أعضاؤها في القطاع العام أو الخاص، ولا يمتلكون أصولًا أو عقارات.

الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية وجبة يناير 2024

أتاحت وزارة العمل والشئون الاجتماعية الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية من اكثر من منصة، حيث يمكن الاستعلام عن أسمائهم من خلال منصة مظلتي وذلك باتباع التالي:

الدخول إلى منصة مظلتي. اضغط على برامج الحماية الاجتماعية. انقر على برامج الرعاية الاجتماعية. حدد الوجبة، وحمل كشوفات المشمولين بها بالنقر عليها، فسيت تحميل الملفات بصيغة pdf.

بعد التحميل يمكن فتح الملفات والاطلاع على أسماء الذين شملتهم الوجبة الأخيرة.