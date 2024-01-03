حدث الآن..تردد قنوات نايل سات 2024 الرياضية الناقلة لبطولة كاس أسيا وكاس أمم أفريقيا 2024
تردد قنوات نايل سات 2024 الرياضية
تردد قنوات النايل سات 2024 الرياضية ، والتي مع بداية كل عام ميلادى جديد وتقوم عدة قنوات فضائية بتحديث ترددها كي تناسب جميع الأقمار الصناعية وتتوجه أنظار المتابعين في الأيام المقبلة مع مطلع عام 2024 إلي البطولات القارية الكبرى والتي تبدأ في منتصفه ومنه كاس أسيا المقامة في قطر وكاس الأمم الأفريقية والتي يشارك بها اكبر منتخبات أفريقيا منها المنتخب المصري والمنتخب المغربي وباقي المنتخبات الأفريقية القوية، وتنقل تلك الفاعليات أيضا على عدة قنوات أرضية هما منها الفتوة ومنها المشفرة، وهو ما نستعرضه إليك عبر هذا المقال من اهم تردد تلك القنوات.
تردد قنوات نايل سات 2024 الرياضية
من اهم واشهر ترددات القنوات التي يبحث عنها المتابعين على مدار العام هو تردد القنوات الرياضية المختلفة، والتي كل شبكة قنوات منهم تستحوذ على عدة بطولات رياضية هامة عرضها حصريا عبر قناتها فقط، ومن اهم تلك القنوات قنوات أبو ظبى الرياضية وقنوات بى ان سبورت وقنوات الكأس القطرية وقوات أون تايم سبورت المصرية، وكل قناة منهم تعرض البطولات الرسمة المقامة على الراضي الدول التابع لها بالإضافة إلي عدة بطولات أخرى أوروبية وأسيوية .
تردد القنوات الرياضية 2024 على النايل سات
نقدم إليكم مجموعة من أقوي ترددات النايل سات 2024 الرياضية والتي تنقل إليكم في الأيام القادمة بطولة كاس امم أفريقيا 2024 في كوت ديفوار ، وكاس أسيا 2024 فى قطر :
تردد قناة السعودية الرياضية
- القمر الصناعى: النايل سات
- التردد: 12149
- معدل الترميز: 27500
- معامل الاستقطاب وتصحيح الخطا : عمودي 6/5
تردد قنوات السعودية الرياضية1،2،3
- القمر الصناعى: النايل سات
- التردد: 12284
- معدل الترميز: 27500
- معامل الاستقطاب- تصحيح الخطا: عمودي 6/5
تردد قناة on sport أون سبورت
- القمر الصناعى: النايل سات
- التردد: 10853
- معدل الترميز: 27500
- معامل الاستقطاب- تصحيح الخطا: رأسي 6/5
تردد قناة أبو ظبي على النايل سات
- القمر الصناعي: النايل سات
- التردد: 12226
- معدل الترميز: 27500
- معامل الاستقطاب- تصحيح الخطأ : أُفقي- 6/5
تردد قناة bein sport على النايل سات
- التردد: 11084
- معدل الترميز: 27500
- معامل الاستقطاب- تصحيح الخطأ: أُفقي – 6/5
قناة النيل الرياضية Nile sport
- التردد: 11843
- معدل الترميز: 27500
- القمر الصناعي: نايل سات
- معامل الاستقطاب- تصحيح الخطأ: افقي -آلي
تردد قناة Dubai sports دبي الرياضية
- التردد:12130
- معدل الترميز: 27500
- معامل الاستقطاب- تصحيح الخطأ: أُفقي – 4/3
تردد قناة Time sport
- التردد:11449
- معدل الترميز: 27500
- القمر الصناعي: نايل سات
- معامل الاستقطاب- تصحيح الخطأ: أُفقي -6/5
قناة أون تايم سبورتس on time spirts
- التردد: 10853
- معدل الترميز: 27500
- القمر الصناعى: نايل سات
- معامل الاستقطاب: أُفقي
تردد قناة النادى الاهلى
- التردد: 12340
- معدل الترميز: 27500
- معامل الاستقطاب: اُفقي
- القمر الصناعي: نايل سات
تردد قناة نادى الزمالك
- التردد: 11449
- معدل الترميز: 27500
- معامل الاستقطاب:عرضي
- القمر الصناعي:نايل سات
تردد قناة السعودية الرياضية
- التردد:12149
- معدل الترميز:27500
- معامل الاستقطاب: اُفقي
- القمر الصناعي: نايل سات
- معامل التصحيح والخطا: 5/6
تردد قنوات Ksa sport
- التردد:12565
- معدل الترميز :27500
- معامل الاستقطاب: اُفقي
- القمر الصناعي:نايل سات
- معامل التصحيح والخطا: 5/6
تردد قناة الرياضية السعودية
- التردد:12149
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب:عمودي
- القمر الصناعي: عرب سات
- معامل التصحيح والخطا: 5/6
تردد قناة الشارقة الرياضية
- التردد:11977
- معدل الترميز: 27500
- القمر الصناعي:نايل سات
- الاستقطاب ومعامل التصحيح والخطأ: عمودي 6/5
تردد قناة ياس سبورت الإماراتية
- التردد:11804
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: أُفقي
- القمر الصناعى:نايل سات
تردد قناة العراق
- التردد: 12380
- الاستقطاب: عرضي
تردد قناة الكويت
- التردد: 11680
- الاستقطاب:اُفقي
تردد قناة السودان الرياضية
- التردد: 12600
- الاستقطاب:رأسي
تردد قناة عُمان الرياضية
- التردد: 12111
- الاستقطاب:اُفقي
تردد قناة الكأس الأولى
- التردد: 11919
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب:أُفقي
- القمر الصناعى: نايل سات
- معامل التصحيح والخطا: 4/3
تردد قناة الكأس الثانية
- التردد:12245
- معدل الترميز: 27500
- القمر الصناعى:عرب سات
- الاستقطاب: أُفقي
- معامل التصحيح والخطا: 6/5