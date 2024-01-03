حدث الآن..تردد قنوات نايل سات 2024 الرياضية الناقلة لبطولة كاس أسيا وكاس أمم أفريقيا 2024

تردد قنوات النايل سات 2024 الرياضية ، والتي مع بداية كل عام ميلادى جديد وتقوم عدة قنوات فضائية بتحديث ترددها كي تناسب جميع الأقمار الصناعية وتتوجه أنظار المتابعين في الأيام المقبلة مع مطلع عام 2024 إلي البطولات القارية الكبرى والتي تبدأ في منتصفه ومنه كاس أسيا المقامة في قطر وكاس الأمم الأفريقية والتي يشارك بها اكبر منتخبات أفريقيا منها المنتخب المصري والمنتخب المغربي وباقي المنتخبات الأفريقية القوية، وتنقل تلك الفاعليات أيضا على عدة قنوات أرضية هما منها الفتوة ومنها المشفرة، وهو ما نستعرضه إليك عبر هذا المقال من اهم تردد تلك القنوات.

تردد قنوات نايل سات 2024 الرياضية

من اهم واشهر ترددات القنوات التي يبحث عنها المتابعين على مدار العام هو تردد القنوات الرياضية المختلفة، والتي كل شبكة قنوات منهم تستحوذ على عدة بطولات رياضية هامة عرضها حصريا عبر قناتها فقط، ومن اهم تلك القنوات قنوات أبو ظبى الرياضية وقنوات بى ان سبورت وقنوات الكأس القطرية وقوات أون تايم سبورت المصرية، وكل قناة منهم تعرض البطولات الرسمة المقامة على الراضي الدول التابع لها بالإضافة إلي عدة بطولات أخرى أوروبية وأسيوية .

تردد القنوات الرياضية 2024 على النايل سات

نقدم إليكم مجموعة من أقوي ترددات النايل سات 2024 الرياضية والتي تنقل إليكم في الأيام القادمة بطولة كاس امم أفريقيا 2024 في كوت ديفوار ، وكاس أسيا 2024 فى قطر :

تردد قناة السعودية الرياضية

القمر الصناعى: النايل سات

التردد: 12149

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب وتصحيح الخطا : عمودي 6/5

تردد قنوات السعودية الرياضية1،2،3

القمر الصناعى: النايل سات

التردد: 12284

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب- تصحيح الخطا: عمودي 6/5

تردد قناة on sport أون سبورت

القمر الصناعى: النايل سات

التردد: 10853

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب- تصحيح الخطا: رأسي 6/5

تردد قناة أبو ظبي على النايل سات

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12226

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب- تصحيح الخطأ : أُفقي- 6/5

تردد قناة bein sport على النايل سات

التردد: 11084

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب- تصحيح الخطأ: أُفقي – 6/5

قناة النيل الرياضية Nile sport

التردد: 11843

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: نايل سات

معامل الاستقطاب- تصحيح الخطأ: افقي -آلي

تردد قناة Dubai sports دبي الرياضية

التردد:12130

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب- تصحيح الخطأ: أُفقي – 4/3

تردد قناة Time sport

التردد:11449

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: نايل سات

معامل الاستقطاب- تصحيح الخطأ: أُفقي -6/5

قناة أون تايم سبورتس on time spirts

التردد: 10853

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعى: نايل سات

معامل الاستقطاب: أُفقي

تردد قناة النادى الاهلى

التردد: 12340

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: اُفقي

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة نادى الزمالك

التردد: 11449

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب:عرضي

القمر الصناعي:نايل سات

تردد قناة السعودية الرياضية

التردد:12149

معدل الترميز:27500

معامل الاستقطاب: اُفقي

القمر الصناعي: نايل سات

معامل التصحيح والخطا: 5/6

تردد قنوات Ksa sport

التردد:12565

معدل الترميز :27500

معامل الاستقطاب: اُفقي

القمر الصناعي:نايل سات

معامل التصحيح والخطا: 5/6

تردد قناة الرياضية السعودية

التردد:12149

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب:عمودي

القمر الصناعي : عرب سات

: عرب سات معامل التصحيح والخطا: 5/6

تردد قناة الشارقة الرياضية

التردد:11977

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي:نايل سات

الاستقطاب ومعامل التصحيح والخطأ: عمودي 6/5

تردد قناة ياس سبورت الإماراتية

التردد:11804

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أُفقي

القمر الصناعى:نايل سات

تردد قناة العراق

التردد: 12380

الاستقطاب: عرضي

تردد قناة الكويت

التردد: 11680

الاستقطاب:اُفقي

تردد قناة السودان الرياضية

التردد: 12600

الاستقطاب:رأسي

تردد قناة عُمان الرياضية

التردد: 12111

الاستقطاب:اُفقي

تردد قناة الكأس الأولى

التردد: 11919

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب:أُفقي

القمر الصناعى: نايل سات

معامل التصحيح والخطا: 4/3

تردد قناة الكأس الثانية