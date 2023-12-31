الحقوا لولو بورطة.. تردد قناة وناسة بعد التحديث للأطفال 2024 على النايل سات وعرب سات

تطرح قناة وناسة من وقت إلى أخر بعض الأغاني المحببة للعديد من الأطفال، حيث إنها تعتبر من أهم قنوات الأطفال التي يمكن استقبالها على العديد من الأقمار الصناعية المختلفة سواء العرب سات والنايل سات، إضافة إلى أن شخصية لولو رسخت عند ملايين الأطفال في دول الوطن العربي، مما انجذبوا إليها بطريقة كبيرة جدًا، ولذلك سنكشف لكم التردد الجديد للقناة على الأقمار الصناعية سواء العرب سات أو النايل سات.

استقبل تردد قناة وناسة

يمكن القيام بإستقبال قناة وناسة الجديد على القمر الصناعي نايل سات، وفقًا لما يلي:-

التردد الخاص بالقناة هو 11470.

استقطاب القناة يكون عمودي.

بينما القمر الصناعي للقناة يكون النايل سات.

معدل الترميز الخاص بقناة وناسة هو 27500.

تردد قناة وناسة على العرب سات

كما يسهل الأمر في استقبال التردد الجديد لقناة وناسة على العرب سات، وفقًا للأتي:-

التردد الخاص بالقناة هو 11270.

بينما القمر الصناعي عرب سات.

معدل ترميز القناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ فهو 3/4.

خطوات استقبال قناة وناسة الجديد

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام بإستقبال قناة وناسة الجديد على الأقمار الصناعية المختلفة سواء عرب سات أو نايل سات، وفقًا للأتي:-