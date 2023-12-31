“بمرتبات خيالية“ موعد مسابقة وزارة الأوقاف الجديدة 2024 || الشروط والأوراق المطلوبة

موعد مسابقة وزارة الأوقاف الجديدة 2024 من أكثر الأشياء التي تشغل محركات البحث، وذلك في ظل رغبة الكثير من المواطنين في التقديم على وظائف وزارة الأوقاف الجديدة لعام 2024، حيث يبحث الكثير من الناس عن وظائف خالية في ظل ارتفاع الاسعار والغلاء الذي يشهده العالم ومعاناة الكثير من الأسر وخاصة من محدودي الدخل، ولذلك تسعى الدوله بشكل دائم إلى توفير فرص العمل المختلفة للشباب في مختلف التخصصات، حيث يوجد حوالي أكثر من 1000 وظيفة داخل وزارة الأوقاف مثل امام ومدرس وخطيب وكذلك 1000 وظيفة للعمال.

موعد مسابقة وزارة الأوقاف الجديدة

كشف الجهاز المركزي للتنظيم والادارة في بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في وقت سابق انه من المقرر الإعلان عن مسابقة وزارة الاوقاف للعام الجديد 2024 في شهر يناير من نفس العام وتلك المسابقة تقام للعام الثالث على التوالي وتعمل على توفير العديد من فرص العمل للشباب الذين بحاجة لعمل.

شروط التقديم لمسابقة وزارة الأوقاف

يوجد بعض الشروط التي أقرتها الوزارة في الموسمين السابقين والتي كان لابد من توافرها لمن يرغب في التقديم على مسابقة وزارة الاوقاف وتلك الشروط هي:

من أهم الشروط يجب أن لا يزيد عمر المتقدم على الوظيفه عن 30 عام.

كما يجب ان يكون المتقدم حاصل على مؤهل ازهري عالي.

كما يجب ان يكون المتقدم للحصول على الوظيفه حاصل على تقدير تراكمي جيد على اقل تقدير.

المستندات المطلوبة للتقديم لمسابقة وزارة الأوقاف

كما حددت وزاره الاوقاف بعد ان مستندات التي كانت في الموسمين السابقين والتي قد تتواجد في هذا الموسم وتلك الاوراق هي: