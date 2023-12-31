“شوف اسمك الان” صرف 500 ألف دينار عراقي لجميع المتقاعدين

في إطار دعم حكومة العراق لجميع مواطنيها في ظل ارتفاع الأسعار التي يمر به العديد من الدول، قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع وزارة المالية وهيئة التقاعد بالتصديق على زيادة جديدة تم صرفها مع رواتب المتقاعدين في مختلف محافظات العراق، حتى أن هذه الزيادة شملت العديد من الأشخاص المسجلين في الهيئة، حتى أن قيمتها تختلف من فرد إلى أخر، وفقًا لما تُعلن عنه وزارة المالية.

قيمة زيادة رواتب المتقاعدين

وأكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن قيمة الزيادة التي تم التصديق عليها مؤخر بلغت نحو 500 ألف دينار عراقي، حتى أنها شملت جميع المواطنين المشتركين في هيئة التقاعد، إضافة إلى أن قيمة الزيادة بالراتب الأساسي تختلف من مستفيد إلى أخر، على أن يتم على إيداع المستحقات المالية في جميع حسابات المستفيدين البنكية مع الموعد الرسمي التي يتم تحديده من قبل وزارة المالية العراقية، مما يعمل ذلك على توفير حياة كريمة ومستوى معيشي ملائم أمام جميع المواطنين.

الإستعلام عن رواتب المتقاعدين بالزيادة

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-