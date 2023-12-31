افرحوا يا مصريين|.. موعد صرف زيادة المعاشات يناير 2024 وكم ستكون قيمة الزيادة؟

يبحث الكثيرون في جميع محافظات مصر عن أحدث أخبار المعاشات الآن، حيث أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن خطط لصرف معاشات شهر يناير 2024، يشمل هذا البحث توقعات المواطنين من حيث إمكانية حدوث زيادة جديدة في المعاشات، ويمكنكم متابعة هذا المقال للتعرف على جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الشأن.

أخبار المعاشات شهر يناير 2024

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن قرار زيادة المعاشات في يناير 2024، بهدف تحسين دخول المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية وارتفاع التكاليف، تمت الموافقة على رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1300 جنيه بزيادة قدرها 195 جنيها، بينما ارتفع الحد الأقصى للمعاش إلى 10,080 جنيهًا بزيادة قدرها 1360 جنيهًا.

موعد صرف زيادة المعاشات يناير 2024

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن أنه سيتم صرف المعاشات بالزيادة الجديدة اعتبارًا من يناير 2024، حيث سيقوم وزارة التضامن الاجتماعي بصرف هذه المعاشات لأكثر من 10 ملايين مستحق خلال 6 أيام متتالية ابتداءً من الأول من يناير.

وأوضح اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الحد الأدنى للمعاشات سيتم رفعه إلى 1300 جنيه اعتبارًا من الأول من يناير 2024، بزيادة قدرها 195 جنيهًا للمستفيدين من الحد الأدنى.

خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش 2024

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن طريقة استعلام عن معاشات شهر يناير عبر موقعها الإلكتروني، حيث يمكنك إتمام العملية من خلال الخطوات التالية:

1. قم بتسجيل الدخول إلى موقع التأمينات الاجتماعية.

2. اختر “كلمة صاحب معاش”.

3. اضغط على “الخدمات التأمينية”.

4. اضغط على “استعلام عن البيانات الأساسية”.

5. أدخل الرقم القومي.

6. اضغط على “استعلام”.

ستظهر لك بيانات المعاش الخاص بك بعد هذه الخطوات.