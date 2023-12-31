تحميل pdf اسماء الوجبة الاخيرة بالرعاية الاجتماعية منصة مظلتي spa.gov.iq شهر يناير 2024

يرغب العديد من المواطنين في العراق، من القيام بتحميل الكشوفات الخاصة بالمشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة لشهر يناير 2024، حيث إنها تعتبر من أهم البرامج المقدمة للعديد من الأشخاص الأكثر احتياجًا وأصحاب الدخل المتوسط والمحدود، لتكون بمناسبة عائد شهري يتم الحصول عليه عبر منافذ الصرف والحسابات البنكية المؤهلة لذلك، وفي هذا سنوضح لكم كيفية القيام بإستخراج الكشوفات من أجل أن يتعرف عليها الجميع.

اسماء الوجبة الاخيرة بالرعاية الاجتماعية

هناك مجموعة من الخطوات الهامة لكي يتم القيام بإستخراج كشوفات الرعاية الاجتماعية، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-

أن يتم الذهاب إلى منصة مظلتي.

بعد ذلك يتم إدخال اسم المستفيد ورقم الهوية.

كذلك يتم التوجه إلى الصفحة التالية من المنصة.

القيام بإدخال كافة التفاصيل الخاصة بالمتقدم.

بعدها يتم الضغط على زر “تحميل الكشوفات”.

ليتم تحميلها واستخراجها في النهاية بصيغة الي دي أف.

شروط التسجيل في منحة الرعاية الاجتماعية

جاءت أهم شروط التسجيل في منحة الرعاية الاجتماعية المقدمة من قبل حكومة العراق، وفقًا لما يلي:-