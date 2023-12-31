اضبط جهاز الاستقبال على تردد قناة السعودية الآن نايل سات والقمر الصناعي عرب سات 2024

نعرض عليكم تردد قناة السعودية الآن نايل سات، وعلى القمر الصناعي عرب سات، حيث تم إطلاق القناة في وقت سابق من العام، والذي جاء تزامناً مع اليوم الوطني السعودي؛ لنقل فعاليات الترفيه والأحداث الرسمية التي تشهدها المملكة، وتمت الإشارة إلى الهيئة المسئولة عن بث القناة، حيث تغطي جميع الأحداث والفعاليات بشكل حصري ومباشر، وليس ذلك فحسب ، بل إنها ستنقل الأحداث المهمة والدائرة في المنطقة العربية والعالم أيضاً، كما تتمتع القناة بجودة عالية من حيث دقة الإرسال والصوت والصورة، وهذا حتى يستمتع بمشاهدتها كل من بالمملكة السعودية والوطن العربي، ونحن هنا للتعرف على تردد قناة السعودية الآن وكيفية ضبط القناة على جهاز الإرسال الخاص بالتلفاز.

تردد قناة السعودية الآن نايل سات

في وقثت سابق من عام 2023 أعلن وزير الإعلام السعودي عن تردد قناة السعودية الآن نايل سات؛ قائلًا أن خطوة إطلاق القناة ما هي إلا جزء بسيط من الجهود المبذولة من قبل هيئة الإذاعة والتلفزيون، وجزء من الاستراتيجية المتبعة في تعزيز المحتوى المحلى وتحقيق التحول الرقمي، ومن أجل الاستمتاع بمشاهدة القناة بجودتها العالية يرجى إدخال التردد التالي:

تردد قناة السعودية الآن: ١٢٢٨٤.

الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: ٢٧٥٠٠.

تصحيح الخطأ: ٥/٦.

فيما يكون التردد على القمر الصناعي عرب سات: ١٢١٤٩.

الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: ٢٧٥٠٠.

تصحيح الخطأ: ٥/٦.

كيفية ضبط تردد قناة السعودية الآن

من أجل ضبط تردد قناة السعودية الآن نايل سات على جهاز الإرسال يتم اتباع الخطوات التالية: أولاً يتم الضغط على زر القائمة من جهاز التحكم، وبعدها اختيار قائمة الترددات من القائمة، ثم الضغط على زر إضافة، ومن ثم إدخال التردد وكافة البيانات الأخرى، وبعدها الضغط على زر بحث ثم الضغط على تأكيد وبذلك سيتم إضافة القناة بشكل تلقائي على التلفاز، وبعدها يمكنكم الحصول على مشاهدة ممتعة وطيبة.

وبهذا نكون قد ذكرنا كل ما يخص قناة السعودية الآن من حيث إطلاقها وقائمة الترددات الخاصة بها وأيضاً كيفية ضبطها على التلفاز.