مفاجأة بشأن أسعار السجائر اليوم الأثنين 1 يناير 2024 لكل أنواع المصرى والمستورد في المحلات والأكشاك

أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بموجب القانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته بالقانون رقم 177 لسنة 2023، تشمل هذه التعديلات زيادة ضريبية على منتجات السجائر بكافة أنواعها، سواء كانت محلية أو مستوردة بالإضافة إلى منتجات التبغ المسخن والسائل، من المتوقع أن تؤدي هذه الزيادة الضريبية إلى زيادة أسعار السجائر.

أسعار السجائر في مصر

على الرغم من تطبيق تسعيرة رسمية على السجائر في السوق المصرية، إلا أن الجشع التجاري لا يزال مستمرًا، حيث يقوم بعض التجار برفع أسعارهم، ولتجنب هذا الأمر قامت شركات السجائر بوضع أكواد QR على علب السجائر، إذا رفع التاجر السعر، يُمكن للمستهلك الاتصال بخط الدعم الفني لوزارة التموين على الرقم 122 للإبلاغ عن هذه الزيادة.

سعر السجائر اليوم في الأسواق

علبة سجائر إل إم أحمر بحوالي 70 جنيهًا.

علبة سجائر إل أم أزرق تُقدر بحوالي 60 جنيهًا.

سعر علبة سجائر وينستون أحمر يتراوح حوالي 55 جنيهًا.

علبة سجائر وينستون أزرق يُقدر سعرها بحوالي 54 جنيهًا

سجائر ميريت تُقدر بنحو 80 جنيهًا.

سعر علبة سجائر مالبورو يبلغ حوالي 80 جنيهًا.

علبة سجائر بوكس تُقدر بحوالي 40 جنيهًا.

سجائر كليوباترا يُقدر سعرها بحوالي 40 جنيهًا.

سجائر كابتن بلاك تُقدر بحوالي 50 جنيهًا.

سجائر تارجيت يبلغ سعرها حوالي 40 جنيهًا.

سجائر اتش بي يُقدر سعرها بحوالي 30 جنيهًا.

سجائر بين تُقدر بحوالي 40 جنيهًا.

أسعار السجائر الرسمية بعد إقرار الزيادة