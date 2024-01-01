رابط نتائج الطلاب moe.gov.sa نظام نور برقم الهوية فقط

يوفر نظام نور العديد من الخدمات الإلكترونية للطلاب وأولياء الأمور، من بينها إمكانية الاستعلام عن النتائج إلكترونياً، مما يسهل على الطلبة وأولياء الأمور معرفة نتائجهم دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج إلكترونياً من خلال الدخول إلى موقع نظام نور الإلكتروني، وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، ويوفر نظام نور إمكانية الاستعلام عن النتائج إلكترونياً في جميع المراحل الدراسية، من مرحلة رياض الأطفال إلى مرحلة الثانوية العامة كما يوفر النظام إمكانية الاستعلام عن نتائج الاختبارات التحصيلية والدورات التدريبية.

خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب في نظام نور

يوفر نظام نور العديد من الخدمات الإلكترونية للطلاب وكذلك من أولياء الأمور، من بينها إمكانية الاستعلام عن النتائج إلكترونياً. وفيما يلي شرح لكيفية معرفة نتائج الطلاب في نظام نور 1445:

ابدأ بزيارة موقع نظام نور الإلكتروني من خلال الضغط على الرابط

بعد ذلك، قم بتسجيل الدخول إلى حسابك باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك إذا كنت ولي أمر، يمكنك الوصول إلى نتائج الطالب من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد.

بعد تسجيل الدخول، ابحث عن نتائج الطالب الذي ترغب في الاستعلام عن نتائجه. يمكنك القيام بذلك عن طريق إدخال اسم الطالب أو رقمه التعريفي.

اختيار نتيجة الفصل الدراسي الأول

بعد العثور على نتائج الطالب، اختر نتيجة الفصل الدراسي الأول.

بمجرد اختيار نتيجة الفصل الدراسي الأول، انقر على زر “بحث” للحصول على النتيجة المطلوبة.

كيفية الإطلاع على نتائج الطلاب موقع نظام نور برقم الهوية

يوفر نظام نور التعليمي إمكانية الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال رقم الهوية الخاص بولي الأمر، وذلك باتباع الخطوات التالية: