الأسعار ولعت خالص “سعر الزيت والسكر في تموين شهر يناير 2024” .. قبل الصرف بساعات قليلة

تزامنًا مع اقتراب صرف السلع التموينية لشهر يناير 2024 يبحث الكثير عن سعر الزيت والسكر في تموين شهر يناير 2024 حيث ارتفعت أسعار السكر والزيت بشكل كبير في الأيام الأخيرة الماضية وخاصة مع التضخم الاقتصادي الأخير وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ، وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن سعر الزيت والسكر في تموين شهر يناير 2024 ثابت بدون تغيير ويستطيع جميع المستحقين للسلع التموينية صرف تموين شهر يناير 2024 بداية من يوم الأثنين الأول من يناير وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول سعر الزيت والسكر في تموين شهر يناير 2024.

سعر الزيت والسكر في تموين شهر يناير 2024

ازدادت عمليات البحث في الأيام الاخيرة الماضية عن سعر الزيت والسكر في تموين شهر يناير 2024 وذلك بعد الكثير من الأخبار غير الصحيح المنتشرة والتي تفيد بزيادة أسعار السلع التموينية مع بداية العام الميلادي الجديد وهو ما نفته وزارة التموين والتجارة الداخلية عبر موقعها الرسمي وأكدت أن سعر كيلو السكر 13 جنيهًا فقط و سعر زجاجة الزيت 30 جنيهًا ، ويحصل كل مواطن على زجاجة زيت واحدة وكيلو جرام سكر واحد.

نصيب الفرد على بطاقة التموين

بعد معرفة سعر الزيت والسكر في تموين شهر يناير 2024 يبحث الكثير من أصحاب البطاقات التموينية عن نصيب الفرد على بطاقة التموين حيث يبلغ نصيب الفرد الواحد 50 جنيهًا حتى الفرد الرابع على البطاقة بينما يحصل الفرد الخامس على سلع تموينية بقيمة 25 جنيهًا ، ومن الجدير بالذكر أنه يمكن الحصول على سلع تموينية بدلًا من نقاط الخبز التي لم يتم الحصول على خلال شهر ديسمبر 2023.