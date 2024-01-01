أسعار السلع التموينية شهر يناير 2024 بعد زيادة نصيب الفرد الجديدة!! أعرف هتصرف كام تموين

أسعار السلع التموينية شهر يناير2024 تتجه وزارة التموين والتجارة الداخلية نحو الاستعداد لصرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية وفقا لمقررات شهر يناير 2024 يتم صرف السلع بناء على قيمة الدعم المحددة لكل فرد مسجل في البطاقة التموينية، حيث يستفيد من هذه المنظومة ما يقرب من 64 مليون مواطن مسجلين بالبطاقات التموينية.

أسعار السلع التموينية شهر يناير2024

استعدادا لصرف السلع لأصحاب البطاقات التموينية، قامت وزارة التموين بالضخ الكميات اللازمة من السلع الغذائية إلى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، هذه الخطوة تأتي في إطار التحضيرات المستمرة لضمان توفير السلع بكميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين.

أسعار بعض السلع التموينية شهر يناير