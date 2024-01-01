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أسعار السلع التموينية شهر يناير 2024 بعد زيادة نصيب الفرد الجديدة!! أعرف هتصرف كام تموين
أسعار السلع التموينية شهر يناير2024 تتجه وزارة التموين والتجارة الداخلية نحو الاستعداد لصرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية وفقا لمقررات شهر يناير 2024 يتم صرف السلع بناء على قيمة الدعم المحددة لكل فرد مسجل في البطاقة التموينية، حيث يستفيد من هذه المنظومة ما يقرب من 64 مليون مواطن مسجلين بالبطاقات التموينية.
أسعار السلع التموينية شهر يناير2024
استعدادا لصرف السلع لأصحاب البطاقات التموينية، قامت وزارة التموين بالضخ الكميات اللازمة من السلع الغذائية إلى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، هذه الخطوة تأتي في إطار التحضيرات المستمرة لضمان توفير السلع بكميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين.
أسعار بعض السلع التموينية شهر يناير
- السكر (1 كيلو) 12.60 جنيه.
- زيت (800 مل) 30 جنيها.
- الدقيق (1 كيلو) 18.00 جنيه.
- المكرونة (800 جم) 13.00 جنيها.
- صابون غسيل (125 جم): 3 جنيهات.
- المكرونة (400 جم) 6.5 جنيه.
- اللبن الجاف (125 جم) 25.5 جنيهات مصري.
- الطحينة البيضاء (ظرف 140 جم) 3.75 جنيه.
- المربى (أنواع 350 جم) 16 جنيه مصري.
- التونة المفتتة (وزن 140 جم): 18 جنيه.
- الجبن الأبيض (زنة 125 جرام) 4.5 جنيه.
- صلصة 300 جم 8 جنيهات مصري.
- شاي ناعم 40 جم 5 جنيهات.
- عدس مجروش 500 جرام بثمن 21 جنيه.
- وفول معبأ 500 جم 9 جنيه.
- كيلو الأرز بثمن 12.6 جنيه.
- ومكرونة 800 جم 13 جنيه.
- لبن جاف 125 جرام بثمن 25.50 جنيه.
- خل 5% 900 مللي 6 جنيهات.
- قهوة سريعة الذوبان 18 جراما بثمن 4 جنيهات.