مستني ايه! احجز وخدلك شقة من الدولة .. حجز شقق التنمية الحضرية بدون شروط .. اعرف الأماكن

قام صندوق التنمية الحضارية التابع لمجلس الوزراء في مصر بالإعلان عن طرحه لوحدات سكنية جديدة في كل محافظات ومدن مصر، متوسط المساحة في تلك الوحدات السكنية 113 متر، وجاء ذلك التصريح بناءاً تساؤلات المواطنين المصريين حول هذا الطرح ومساحته وأسعاره، وأعلن أيضاً أن الأسعار في الطرح من الوحدات السكنية التابعة لصندوق التنمية الحضرية يختلف باختلاف المساحة، وأقل مساحة لوحدة سكنية تقريباً مساحتها 86 متر وسعرها يصل إلى 760 ألف جنيه، وجاء طرح الوحدات السكنية بهدف توفير سكن يليق بالمواطنين وجاء ذلك ضمن جهود الدولة ومقوماتها لكي تحقق التنمية الحضرية المستدامة.

كيفية حجز شقق صندوق التنمية الحضرية

قام صندوق التنمية الحضرية بالإعلان عن توفيره لرقم خط ساخن لمشروع طرح الوحدات السكنية الجديدة وهو 15444، والهدف من ذلك هو تسهيل الحجز علي المواطنين وأيضاً إتاحة الاستفسار و الاستعلام بخصوص كل مايتعلق بالوحدات السكنية ومعرفة نظام الحجز وكيفية الدفع.

أماكن طرح شقق صندوق التنمية الحضرية

أوضح المهندس خالد صديق أنه سيتم طرح شقق من صندوق التنمية الحضرية في عدة محافظات من بينها القاهرة، القليوبية، سوهاج، الفيوم، المنيا، الشرقية، كفر الشيخ، والدقهلية، كما أعلن أيضاً صندوق التنمية الحضارية أنه سوف يطرح وحدات سكنية جديدة في أماكن مختلفة في كل محافظات الجمهورية، وأعلن أن طرح الوحدات السكنية كاملة المرافق سوف يكون خلال عام بنظام تشطيب كامل سوبر لوكس مع وجود تسهيلات.

أسعار الوحدات السكنية التابعة لمشروع صندوق التنمية الحضرية

تختلف اسعار الوحدات السكنية التابعة لمشروع صندوق التنمية الحضارية باختلاف المساحة واختلاف منطقة الطرح وعدد ادوار العمارة السكنية، تصل مساحة أقل وحدة سكنية تقريباً في المساحة 86 متر يكون سعرها 760 ألف جنيه، والوحدة السكنية ذات المساحة الكبيره 113 متر يصل سعرها إلى 3 مليون جنيه مصري.