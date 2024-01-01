حقيقة عدم صرف السكر على التموين 2024!! وزارة التموين تٌجيب عن التفاصيل

حقيقة عدم صرف السكر على التموين 2024 أكد مدير المركز الإعلامي في وزارة التموين والتجارة الداخلية على الجهود التي بذلتها الوزارة لضمان وصول السكر لمستحقيه من المواطنين ولمواجهة السوق السوداء بحزم، أعلنت الوزارة عن خطوة هامة تتمثل في طرح السكر الحر على بطاقات التموين وصرفه من خلال منافذ ومجمعات الوزارة الاستهلاكية.

حقيقة عدم صرف السكر على التموين 2024

على الجانب الآخر، تجهز المصانع التابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لبدء إنتاج السكر المحلي من القصب اعتبارا من أول يناير المقبل، قام جهاز حماية المستهلك بتحذير من أي محاولة للتلاعب في سلعة السكر أو منع تداولها في الأسواق، يتم طرح السكر أيضا في منافذ التموين ومنافذ جمعيتي بنفس السعر الذي حددته هيئة مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية، وفي هذه الحالة، يعرض السكر للبيع بسعر 27 جنيها فقط للكيلو الواحد.

عدم صرف السكر على التموين 2024

إدارة التحريات في الجهاز تقوم بجهود متواصلة في متابعة الأسواق يوميا للتأكد من أن عمليات بيع السلع تتم وفقا للأسعار المعلنة، وتتخذ التدابير اللازمة للتصدي لأي مخالفات، بالإضافة إلى ذلك، تقوم سيارات الضبطية القضائية بالجهاز بجولات منتظمة لمتابعة ضخ السكر في الأسواق، حيث تمر على المحلات التجارية والمخازن التابعة للشركات للتحقق من الامتثال للأسعار المعلنة، تتم هذه الجهود بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية بهدف ضمان استمرار تواجد السلع بأسعار معقولة ومنع الممارسات غير القانونية التي تؤثر على حقوق المستهلكين.