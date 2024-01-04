“هنـــا” خطوات الاستعلام عن زيادة معاشات يناير 2024 .. أعرف هتقبض كام بالظبط

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن خطوات الاستعلام عن زيادة معاشات يناير 2024 حيث يفصلنا أيام قليلة عن موعد صرف المعاشات ، ومن الجدير بالذكر أنه تم زيادة الحد الأدنى للمعاشات وذلك بداية من شهر يناير 2024 وذلك وفق ما أعلنته الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ، وقد تم زيادة المعاشات في شهر سبتمبر الماضي وفق قرار رئيس الجمهورية نظرًا للحالة الاجتماعية الصعبة التي يمر بها المواطنين خلال الأيام الاخيرة الماضية.

خطوات الاستعلام عن زيادة معاشات يناير 2024

يبحث الكثير من أصحاب المعاشات خلال الفترة الأخيرة الماضية عن خطوات الاستعلام عن زيادة معاشات يناير 2024 حيث أعلنت الهيئة القومية للمعاشات والتامينات خلال الفترة الاخيرة الماضية عن زيادة الحد الادنى للمعاشات وذلك وفق قانون التأمينات والمعاشات والذي ينص على زيادة المعاشات في شهر يوليو من كل عام بنسبة 15% وتم تبكير موعد زيادة الحد الادنى للمعاشات ليتم صرف في شهر يناير 2024 وإليكم خطوات الاستعلام عن زيادة معاشات يناير 2024.

أولًا قم بالدخول عبر موقع التأمينات الاجتماعية من هنا.

ثم قم بالدخول على أيقونة الخدمات التأمينية.

ثم اضغط على “الاستعلام عن بيانات المعاش”.

ثم قم بتسجيل الرقم القومي بشكل صحيح.

ثم اضغط على “استعلام”.

موعد صرف معاش شهر يناير 2024 بالزيادة الجديدة

بعد معرفة خطوات الاستعلام عن زيادة معاشات يناير 2024 يبحث الكثير من أصحاب المعاشات عن موعد صرف معاشات شهر يناير 2024 بالزيادة الجديدة وذلك يوم الاثنين الموافق 1 يناير 2024 ، ويستطيع جميع أصحاب المعاشات صرف معاش شهر يناير 2024 من خلال مكاتب البريد المصري أو عبر ماكينات الصرف الآلي.