زيادة معاشات يناير 2024 بأثر رجعي لهذه الفئات .. ساعات فقط على صرفها في هذه الأماكن!

خطوات الاستعلام عن زيادة معاشات يناير 2024أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن استعدادها لتنفيذ القرار الجديد الذي يشير إلى رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 2000 جنيه مقارنة بالمبلغ السابق البلغ 1700 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني إلى 12600 جنيه، خلافا للرقم السابق البلغ 10900 جنيه، من المتوقع أن يبدأ تنفيذ هذا القرار اعتبارا من شهر يناير القادم.

خطوات الاستعلام عن زيادة معاشات يناير 2024

ونتيجة لهذا القرار، سيتم زيادة الحد الأدنى للمعاش للأفراد الذين ينتهون خدمتهم في يناير 2024 إلى 1300 جنيها مستبدلا الرقم السابق الذي كان 1105 جنيهات، في الوقت نفسه، سيشهد الحد الأقصى للمعاش ارتفاعا إلى 10080 جنيها، مقارنة بالرقم السابق الذي كان 8720 جنيها.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2024

في إطار التغييرات الجديدة، من المقرر أن يكون يوم الاثنين، الأول من يناير 2024، هو أول يوم لصرف المعاشات ومن المتوقع أن يستمر هذا الصرف لمدة 6 أيام متتالية، حتى يوم السبت الموافق 6 يناير 2024.

الإستعلام عن المعاش بعد الزيادة بالرقم القومي