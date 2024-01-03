من هُنــا .. لينك التسجيل في ترفيعات المعلمين في الأردن 2024

التحقق من الترفيعات الخاصة بالمعلمين في الأردن يعد أمراً حيوياً لتعزيز التقدم المهني والاستمرار في ميدان التعليم، وأعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية مؤخرا نتائج الترفيعات، ولتسهيل البحث عن هذه المعلومات، وفّرت الوزارة رابطا خاصاً يتيح للمعلمين والطلاب الاستعلام عن الترفيعات المناسبة.

التسجيل في ترفيعات المعلمين

يمكنك التسجيل بسهولة بالسير على الآتي:

الانتقال إلى رابط الموقع من هنا، ومن ثم انقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

حدد خيار “الترفيعات” من القائمة.

أُدخل البيانات المطلوبة مثل الرقم الوزاري والرقم الوطني.

اضغط على خانة الاستعلام للحصول على النتائج.

يمكنك أيضا معرفة أسماء المرشحين عبر رابط الاستعلام عن متطلبات الترفيع.

شروط نظام ترفيعات المعلمين فى الأردن

تطبيق نظام الترفيعات في وزارة التربية يعتمد على مجموعة من الشروط والمعايير، حيث يتم رفع الموظف من الفئتين الأولى والثانية إلى درجة أعلى وإلى الراتب الأساسي الأعلى في الدرجة الأعلى ضمن الفئة الواحدة وفقا للشروط التالية:

يشترط أن يكون الموظف قد أمضى فترة لا تقل عن ستة أشهر في الدرجة الأعلى.

يجب على الموظف المشاركة في البرامج التدريبية واجتياز الامتحانات المخصصة.

رغم تطبيق هذه الشروط، إلا أن الموظف الذي يتعرض لإحالة للتقاعد أو إجراءات تأديبية قبل ٣١ ديسمبر سيتم رفعه بشكل تلقائي.

في حال ملاحقة الموظف قانونيا أو تأديبيا، يجب أن يُنتظر صدور القرار القضائي أو التأديبي لاتخاذ قرار بترقيته.

يتعين أيضا ترك إحدى المراتب شاغرة للموظف لترقيته إذا ثُبتت براءته من التهمة التي وُجهت له.

تفاصيل ترفيعات المعلمين فى الأردن

تمت الترفيعات لشمول 20,358 معلما وموظفا إداريا، حيث شمل الترفع الوجوبي 12,948 معلمًا والترفع الجوازي 8,310 معلمًا، وتمت الإجراءات بناءًا على حساب أدنى اعتبارا من 31 ديسمبر 2022، وتضمنت قائمة الترفيعات 363 حالة للدرجة الخاصة، بالإضافة إلى 18,963 ترفيعا للفئة الأولى، منها 11,170 ترفيعا وجوبيا و7,766 ترفيعا جوازيا، أيضا، شملت القائمة 1,422 ترفيعا للفئة الثانية، منها 878 ترفيعا وجوبيا و455 ترفيعا جوازيا.