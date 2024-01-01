اتحدد خلاص .. موعد قطع الكهرباء في الإسكندرية وسيدي بشر 2024

أثار استمرار انقطاع التيار الكهربائي يوميا في الإسكندرية، خاصة في منطقة سيدي بشر، جدلاً واسعا بين المواطنين المصريين، وعقب انقضاء فصل الصيف وبداية فصل الخريف، كانت التوقعات تشير إلى أن انقطاع الكهرباء سينتهي، لكنه لا يزال مستمرا حتى اللحظة الحالية.

موعد قطع الكهرباء في الإسكندرية

أصدرت شركة الكهرباء قراراً جديداً يتعلق بمواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية، خاصة في منطقة سيدي بشر، ووفقا للتحديث الأخير، تم تعديل مواعيد انقطاع التيار الكهربائي في المحافظة، حيث ستمتد الآن لفترة تصل إلى ساعتين بدلاً من ساعة واحدة كما كان معمولا به سابقاً.

تشير المعلومات الجديدة إلى أن بداية قطع التيار الكهربائي في الإسكندرية ستكون عند الساعة 11 صباحا بدلا من الساعة 12 ظهرا، وسيتم الاستمرار في هذا الانقطاع لمدة ساعتين متتاليتين.

أسباب انقطاع الكهرباء

تعتبر قضية انقطاع التيار الكهربائي في مصر من المسائل التي تثير اهتمام المواطنين وتشكل تحديا للسلطات الحكومية وشركات الكهرباء، ويعود انقطاع الكهرباء إلى عدة أسباب تتنوع بين العوامل الفنية والاقتصادية، وفيما يلي نلقي نظرة على بعض هذه الأسباب:

تواجه مصر تحديات في زيادة قدرتها على إنتاج الكهرباء بما يلبي احتياجات النمو السكاني والاقتصادي المستمر.

اعتماد مصر بشكل رئيسي على مصادر الطاقة مثل الغاز الطبيعي، وتقلبات الإمدادات تؤثر على استقرار التوليد.

بنية الشبكة الكهربائية في بعض المناطق قديمة وتحتاج إلى تحديث لتحسين الكفاءة والاستدامة.

قد يواجه القطاع الكهربائي صعوبات مالية نتيجة لتكاليف الصيانة وتطوير البنية التحتية.

زيادة الطلب على الكهرباء بسبب التوسع الصناعي والاقتصادي يمكن أن يؤدي إلى فشل في تلبية الاحتياجات.

قد يحدث فشل في الأجهزة والتكنولوجيا المستخدمة في إنتاج وتوزيع الكهرباء.

الأمور الطارئة مثل الحوادث، والكوارث الطبيعية تلعب دوراً في تعطيل البنية التحتية.

جهودات الحكومة فى تحسين خدمة الكهرباء

تحاول الحكومة المصرية تحسين قدرتها على إنتاج وتوزيع الكهرباء من خلال استثمارات في مشروعات توليد الطاقة المتنوعة وتحسين البنية التحتية، و على الرغم من التحديات، فإن استمرار الجهود المستدامة في هذا الاتجاه يمكن أن يسهم في تقليل حدوث انقطاع الكهرباء وتحسين خدمات الطاقة في المستقبل.