اعرف دلوقتي .. شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين

تعد شقق الإسكان الاجتماعي من الخيارات الرئيسية لتوفير سكن للفئات ذات الدخل المحدود، و يمثل هذا النمط م الإسكان فرصة للحصول على مأوى آمن ومستدام للعديد من الأفراد والأسر الذين يواجهون تحديات في الوصول إلى الإسكان، يتمثل الإسكان الاجتماعي في توفير وحدات سكنية بأسعار ميسورة للأفراد والشباب الباحثين عن سكن مناسب بسعر مناسب.

شقق الإسكان الاجتماعي

الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي يمنح الإسكان الاجتماعي الأفراد فرصة الحصول على منزل يلبي احتياجاتهم بتكلفة ميسورة، ما يسهم في تحسين مستوى حياتهم واستقرارهم.

يعزز هذا النوع من الإسكان استقرار الأسر ويساهم في تحسين الظروف الاقتصادية للمجتمع ككل.

يشجع الإسكان الاجتماعي على التنوع في الأحياء ويسهم في تحسين جودة الحياة والبيئة المحيطة.

تعمل الحكومات على تقديم دعم مالي وتسهيلات لتوفير هذا النوع من الإسكان، ما يسهم في جعله متاحا للفئات المستهدفة.

يتم تحديد المستحقين للإسكان الاجتماعي بناءً على معايير دخل وظروف اقتصادية، مما يضمن التوجيه الفعّال للمساعدة.

يسهم وجود برامج الإسكان الاجتماعي في تحفيز الاستثمار في مجال العقارات وتوفير فرص اقتصادية.

شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

حددت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط التي يجب اتباعها للحصول على فرصة الاستفادة من شقق الإسكان الاجتماعي (سكن لكل المصريين 5) وهي كالآتي:

يُشترط أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 21 عامًا.

للحصول على فرصة الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي، يتعين أن لا يتجاوز عمر المتقدم 51 عاماً.

يجب على أصحاب المعاشات أن لا يزيد عمرهم عن 75 عاما للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي.

يتعين على المتقدم أن يكون قد قدم للمرة الأولى للحصول على وحدة سكنية، وعدم استفادته من طروحات الدولة سابقا، سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراضي.

يُشترط على المتقدم أن يقدم إثباتا يُظهر أنه يتلقى راتباً يتراوح بين 2700 جنيه و7000 جنيه، سواء كان اعزب أو متزوج.

يجب على المتقدم تقديم مستند الإقامة المتناسب مع الوحدات المتاحة في أقرب مدينة جديدة، سواء كان مكان الإقامة أو مكان العمل.

كيفية التسجيل في شقق الإسكان الاجتماعي