ضبط واستقبال تردد قناة طيور بيبي للأطفال 2024 على النايل سات

تعد قناة طيور بيبي من أهم القنوات التي تستهدف الأطفال، وتقدم لهم العديد من البرامج الشيقة والمميزة للترفيه والتعلم، كما تقدم لهم الأغاني والأناشيد التي تساعد على تنمية مهاراتهم وقدراتهم، وحرصًا من إدارة القناة على وصول محتواها للمشاهدين بأعلى جودة، وقد تم تحديث تردد القناة، وازداد البحث من قبل عشاق القناة على التردد الجديد، وهو ما سنقدمه لكم من خلال مقالنا اليوم، كما سنتعرف على كيفية ضبط القناة على التلفاز.

تردد قناة طيور بيبي للأطفال

تأسست قناة طيور بيبي عام 2008، وهي من أكثر القنوات المفضلة للأطفال، حيث تقدم لهم محتوى تعليمي وترفيهي مميز، كما تقدم لهم مجموعة متنوعة من الأناشيد والأغاني الخاصة بالأطفال، وتهدف القناة إلى تنمية مهارات الأطفال وتعزيز قدراتهم التعليمية، فتقدم برامج الأرقام والحروف والألوان، وقد نجحت بالفعل في تلبية متطلبات الأطفال في المجالات المتنوعة، وقد ازداد البحث من قبل عشاق القناة على تردد قناة طيور بيبي للأطفال الجديد للاستمتاع بكل ما تقدمه القناة من برامج مميزة، وسنتعرف فيما يلي على تردد القناة الجديد:

تردد القناة الجديد على نايل سات: 11274

معدل ترميز القناة: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3\4

معدل استقطاب القناة: أفقي.

تشفير القناة: مفتوحة.

جودة القناة: HD

كيفية ضبط تردد قناة طيور بيبي

بعد التعرف على تردد قناة طيور بيبي للأطفال، يمكنكم ضبط القناة على جهاز الاستقبال للاستمتاع بكل ما تقدمه لكم من محتوى مميز، ويتم ذلك باتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم النقر على زر “القائمة” من جهاز الريموت.

من القائمة الرئيسية يتم النقر على خيار “التثبيت”.

ثم يتم اختيار “إدخال التردد بشكل يدوي”.

يتم اختيار القمر الصناعي نايل سات.

ثم يتم إدخال التردد الجديد، ومعدل الاستقطاب، ومعامل تصحيح الخطأ، ومعدل الترميز في الخانات المخصصة لهم.

أخيرًا، يتم النقر على أيقونة “حفظ”.

في النهاية نكون قدمنا لكم تردد قناة طيور بيبي الجديد على القمر الصناعي نايل سات، كما تعرفنا على كيفية ضبط وتحميل القناة على جهاز الاستقبال، فيمكنكم الآن تحميل القناة للاسمتاع بكل ما تقدمه لكم من محتوى ترفيهي وتعليمي مميز.