اعرف دلوقتي .. موعد بداية الترم الثاني 2024 للمدارس والجامعات

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قامت بالإعلان عن ميعاد بداية الترم الثاني للعام الدراسي 2023/2024 لكافة طلاب المراحل الدراسية سواء الابتدائية ومراحل النقل أو الشهادة الاعدادية وانتهاء العام الدراسي الحالي، وجاء ذلك بسبب أن خلال تلك الفترة البسيطة سوف ينتهي الترم الأول من هذا العام الدراسي، ولذلك أعلنت وزارة التربية والتعليم أن بداية الترم الثاني للعام الدراسي الحالي سوف تكون من يوم السبت الذي يوافق يوم 10 من شهر فبراير 2024 بعد إجازة بين الفصلين الدراسيين تدوم لمدة أسبوعين.

موعد بداية الترم الثاني

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن بداية الترم الثاني 2024 سوف تكون من يوم في العاشر من شهر فبراير المقبل 2024، وهو ميعاد يشمل كل طلاب مراحل النقل والابتدائي والشهادة الإعدادية، وعلى حسب الجدول الزمني المعلن من الوزارة فإن الترم الثاني لهذا العام الدارسي من المقرر أن يستمر لمدة ثلاثة أشهر، وحسب الجدول الزمني أيضاً تنتهي الدراسة في الفصل الثاني أو السنه الدراسية 2023/2024 بشكل عام في يوم الخميس الموافق 6 من شهر يونيو 2024.

موعد بداية الترم الثاني للجامعات لعام 2024

قامت وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات العامة والخاصة بالإعلان عن ميعاد بداية الترم الثاني في الكليات والمعاهد المختلفة للعام 2024، وجاء الميعاد حسب ما قامت المجالس المختلفة بتحديده في تلك الفترة، وهو أن الترم الأول ينتهي في يوم 4 من شهر يناير القادم، والامتحانات الخاصة بالترم الأول تبدأ في يوم 9 من شهر يناير، وتنتهي الامتحانات في يوم الخميس الموافق 25 من شهر يناير، وبناءاً على ذلك فإن بداية الفصل الدراسي الثاني سوف تكون في العاشر من شهر فبراير 2024 بعد استمرار الإجازة لمدة أسبوعين.