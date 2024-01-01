اعرف حالًا .. موعد قطع الكهرباء في محافظة الغربية 2024

أعلنت الشركة القابضة للكهرباء وشركاتها التابعة عن جدول انقطاع التيار الكهربائي في مصر للمحافظات المختلفة، ويتمثل الإعلان في تحديد فترات انقطاع الكهرباء بمستوى المحافظات والمدن، حيث قامت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بالإعلان عن خطة قطع الكهرباء في محافظة الغربية، لتشمل المراكز والمدن التابعة لها.

موعد قطع الكهرباء في محافظة الغربية

تمت ترتيب جدول لتخفيف أحمال الكهرباء في محافظة الغربية، اعتبارا من الساعة الثانية عشرة، بناءً على التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول، وذلك وفقا لجداول تضمن مواعيد التخفيف للمدن والأحياء المختلفة، مع تقسيم محافظة الغربية إلى 12 مجموعة، حيث تتألف كل مجموعة من مجموعة من القرى والمدن والمراكز، وفي إطار الخطة، يتم فصل التيار الكهربائي عن تلك الأماكن لمدة ساعة واحدة.

نصائح للتعامل عند قطع الكهرباء