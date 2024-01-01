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اعرف حالًا .. موعد قطع الكهرباء في محافظة الغربية 2024
أعلنت الشركة القابضة للكهرباء وشركاتها التابعة عن جدول انقطاع التيار الكهربائي في مصر للمحافظات المختلفة، ويتمثل الإعلان في تحديد فترات انقطاع الكهرباء بمستوى المحافظات والمدن، حيث قامت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بالإعلان عن خطة قطع الكهرباء في محافظة الغربية، لتشمل المراكز والمدن التابعة لها.
موعد قطع الكهرباء في محافظة الغربية
تمت ترتيب جدول لتخفيف أحمال الكهرباء في محافظة الغربية، اعتبارا من الساعة الثانية عشرة، بناءً على التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول، وذلك وفقا لجداول تضمن مواعيد التخفيف للمدن والأحياء المختلفة، مع تقسيم محافظة الغربية إلى 12 مجموعة، حيث تتألف كل مجموعة من مجموعة من القرى والمدن والمراكز، وفي إطار الخطة، يتم فصل التيار الكهربائي عن تلك الأماكن لمدة ساعة واحدة.
نصائح للتعامل عند قطع الكهرباء
- قم بإعداد مصباح يدوي، وبطاريات احتياطية للفلاش، وشاحن محمول لضمان توفر الإضاءة والاتصال في حالة انقطاع الكهرباء.
- قم بفتح الثلاجة بسرعة عند انقطاع الكهرباء، وتجنب فتحها بشكل متكرر للحفاظ على برودة الطعام لفترة أطول.
- استخدم مصفاة كهربائية لحماية الأجهزة الحساسة مثل الكمبيوترات والتلفزيونات من التلف نتيجة لتقلبات الكهرباء.
- إذا كان لديك مولد كهربائي، احرص على صيانته بانتظام وتخزين الوقود اللازم لضمان تشغيله في حالة الطوارئ.
- استخدم مكونات حماية ضد ارتفاعات الجهد لحماية الأجهزة الإلكترونية الحساسة.
- قم بتخزين كميات إضافية من المياه للاستخدام في الحالات التي تتطلب الكهرباء لتشغيل الآبار أو أنظمة التحلية.
- قم بتخزين بعض الطعام المعلب والمواد الغذائية ذات الصلاحية الطويلة للتأكيد على توفر مصدر طعام في حالات الطوارئ.