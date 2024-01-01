أخيرًا نزل .. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 

أصدرت إدارة التربية والتعليم في محافظة الجيزة، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024، لطلاب الصف الأول الثانوي، بتعديل مواعيد الامتحانات بناءً على موعد أعياد الميلاد المجيد، بهدف توفير بيئة ملائمة للطلاب خلال هذه الفترة الخاصة، تابعوا معنا قراءة هذا المقال للتعرف على جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الجديد 2024.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024

يوم الخميس 11 يناير : امتحان مادة اللغة العربية.

يوم الأحد 14 يناير : امتحان مادة الرياضيات.

يوم الثلاثاء 16 يناير : امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى، والفلسفة.

يوم الخميس 18 يناير : امتحان مادتي التاريخ والاحياء.

يوم الإثنين 22 يناير : امتحان مادتي الكيمياء، والجغرافيا.

يوم الأربعاء 24 يناير : امتحان مادتي الفيزياء، واللغة الأجنبية الثانية

اجازة موعد نصف العام 2024

تبدأ إجازة نصف العام لطلاب الصف الأول الثانوي يوم السبت الموافق 27 يناير 2024، وتستمر لمدة أسبوعين، وتنتهي يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 للمواد الغير مضافة

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 يوم الثلاثاء 2 يناير 2024، لمادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والتربية الدينية. ثم يؤدي الطلاب يوم الأربعاء 3 يناير 2024، امتحان مستوى رفيع الورقة الأولى والثانية، وتربية عسكرية وتربية رياضية (خاص بالسعيدية).

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