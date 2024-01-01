أخيرًا نزل .. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024
أصدرت إدارة التربية والتعليم في محافظة الجيزة، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024، لطلاب الصف الأول الثانوي، بتعديل مواعيد الامتحانات بناءً على موعد أعياد الميلاد المجيد، بهدف توفير بيئة ملائمة للطلاب خلال هذه الفترة الخاصة، تابعوا معنا قراءة هذا المقال للتعرف على جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الجديد 2024.
جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024
- يوم الخميس 11 يناير : امتحان مادة اللغة العربية.
- يوم الأحد 14 يناير : امتحان مادة الرياضيات.
- يوم الثلاثاء 16 يناير : امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى، والفلسفة.
- يوم الخميس 18 يناير : امتحان مادتي التاريخ والاحياء.
- يوم الإثنين 22 يناير : امتحان مادتي الكيمياء، والجغرافيا.
- يوم الأربعاء 24 يناير : امتحان مادتي الفيزياء، واللغة الأجنبية الثانية
اجازة موعد نصف العام 2024
تبدأ إجازة نصف العام لطلاب الصف الأول الثانوي يوم السبت الموافق 27 يناير 2024، وتستمر لمدة أسبوعين، وتنتهي يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024.
جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 للمواد الغير مضافة
تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 يوم الثلاثاء 2 يناير 2024، لمادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والتربية الدينية. ثم يؤدي الطلاب يوم الأربعاء 3 يناير 2024، امتحان مستوى رفيع الورقة الأولى والثانية، وتربية عسكرية وتربية رياضية (خاص بالسعيدية).
نصائح للعملية التعليمية وسير الامتحانات
- يجب أن يكون مستوى الامتحان مناسبًا للطالب المتوسط، مع مراعاة توزيع الأسئلة بالتساوي بين المستويات المختلفة.
- تشرف الإدارات التعليمية على امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الأول الثانوي، على مستوى المدرسة.
- يجب أن يكون التصحيح دقيقًا ومنصفًا، لمصلحة الطالب.
- يجب على الموجهين الأوائل متابعة أعمال الامتحانات أولا بأول، للتأكد من سيرها بشكل صحيح.
- يجب الاهتمام بالأنشطة المدرسية، لأنها تساعد على تقويم سلوك الطلاب.
- يجب نشر الوعي المجتمعي بقيم الولاء والمواطنة، من خلال المناهج الدراسية والأنشطة المدرسية.
- يجب تفعيل دور المدرس الأول المشرف بالمدارس، لمتابعة سير العملية التعليمية وحل المشكلات.