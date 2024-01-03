من هُنــــا .. رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب في الكويت 2024

يتم حاليًا البحث بصورة مكثفة عن نتائج الطلاب في الكويت للعام الدراسي 2023/2024، وهذا أمر يهم الطلاب وأولياء الأمور، ويسعى الجميع للحصول على نتائجهم الدراسية التي ستصدر بعد انتهاء تصحيح أوراق الاجابات في جميع المراحل التعليمية، سواء في المرحلة الابتدائية، المتوسطة، أو الثانوية، وستتم نشر النتائج عبر الموقع الإلكتروني المخصص لتقديم نتائج الطلاب في الكويت.

نتائج الطلاب في الكويت 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم في الكويت بإمكانية كل طالب الوصول إلى نتائجه الخاصة عبر تسجيل الدخول إلى موقع الإنترنت المخصص، تم رفع النتائج حتى الآن في 47 مدرسة، ولا يزال عملية التصحيح قيد التنفيذ في المدارس الأخرى، وسيتم بعد ذلك رفع النتائج، ويمكن لكل طالب أن يحصل عليها باستخدام رقمه المدني الخاص به، ويجب أن نشير إلى أن النتائج مشجعة جداً، لذا لا داعي للقلق أو الخوف من النتيجة على الإطلاق، وكل ما عليك فعله هو انتظار إعلان وزارة التربية والتعليم.

استخراج نتائج الطلاب باستخدام الرقم المدني

باستطاعة الطلاب في الكويت الحصول على نتائجهم من خلال اتباع الإجراءات التالية:

اولا، ادخل موقع الرسمي لوزارة التربية الكويتية عبر الإنترنت، من هنا.

قم بالضغط على رمز قائمة الطلاب الموجود في الصفحة من الأعلى.

قم باختيار نتائج الطلاب من بين الخيارات المتاحة في القائمة المنسدلة.

قم باختيار نتائج صفوف النقل.

بعد ذلك، قم بإدخال الهوية الوطنية في الخانة الأولى المتاحة على الموقع.

ضع الرقم التسلسلي في المربع الثاني المتاح داخل الصفحة الرئيسية.

من ثم، قم بالضغط على زر البحث وانتظر لبضع دقائق حتى تظهر لك نتائجك الشخصية ودرجات المواد الدراسية التابعة لك.

إحصائيات المدارس التي رفعت نتائج الطلبة الكويت

أعلن وزير التعليم أن هناك زيادة كبيرة في عدد الطلاب الناجحين بالمقارنة مع العام الماضي وأن نتائج الطلاب بالفعل مشجعة جدًا، وبالإمكان لجميع الطلاب الاطلاع على نتائجهم مجانًا عبر موقع وزارة التعليم، أضاف الوزير أنه سيقوم شخصيًا بتكريم أولئك الذين حققوا أعلى النتائج في هذا العام، كما يهدف ذلك لتقدير جهود الطلاب وتشجيعهم على المضي قدمًا في التفوق.