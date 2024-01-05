اطلع الآن .. اسماء الناجحين في نتيجة كلية الشرطة 2024

تعد كلية الشرطة من أركان النظام الأمني المهمة في أي دولة، ولها دوراً كبيراً في تحقيق الأمن والاستقرار وجعل هناك أمن وسلامة عامة، كما أن الالتحاق بكلية الشرطة هو خطوة محورية لتأهيل الطلاب وتجهيزهم من خلال برامجها التدريبية الأكاديمية، التي تمكنهم من مواجهة أي تحديات أمنية بعد التخرج.

نتيجة كلية الشرطة 2023

نوه وزير الداخلية في المؤتمر الصحفي المنعقد مساء في يوم الثامن والعشرون من ديسمبر عن نتيجة القبول النهائية لكلية الشرطة للعام 2022/2023، بالإضافة إلى الضباط المتخصصين لنفس الفترة، وتم الإعلان عن جميع الضوابط والمعايير المتعلقة بعملية القبول المنظمة، وسوف يتم إبلاغ المرشحين المقبولين بالنتيجة عن طريق إرسال رسالة نصية إلى رقم الهاتف الذي تم تسجيله عند التقديم، ويمكن لجميع المتقدمين الاستعلام عن نتائجهم بأنفسهم عن طريق الدخول إلى موقع وزارة الداخلية، من هنا، واتباع الخطوات اللازمة للاستعلام.

شروط التقدم لكلية الشرطة

تقبل وزارة الداخلية المصرية الطلاب الذين يتقدمون لأكاديمية الشرطة بعد توافر مجموعة من الشروط التي يجب أن يتوفر في المتقدم جميعها، وتشمل هذه الشروط: