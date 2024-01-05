اطلع الآن .. اسماء الناجحين في نتيجة كلية الشرطة 2024
تعد كلية الشرطة من أركان النظام الأمني المهمة في أي دولة، ولها دوراً كبيراً في تحقيق الأمن والاستقرار وجعل هناك أمن وسلامة عامة، كما أن الالتحاق بكلية الشرطة هو خطوة محورية لتأهيل الطلاب وتجهيزهم من خلال برامجها التدريبية الأكاديمية، التي تمكنهم من مواجهة أي تحديات أمنية بعد التخرج.
نتيجة كلية الشرطة 2023
نوه وزير الداخلية في المؤتمر الصحفي المنعقد مساء في يوم الثامن والعشرون من ديسمبر عن نتيجة القبول النهائية لكلية الشرطة للعام 2022/2023، بالإضافة إلى الضباط المتخصصين لنفس الفترة، وتم الإعلان عن جميع الضوابط والمعايير المتعلقة بعملية القبول المنظمة، وسوف يتم إبلاغ المرشحين المقبولين بالنتيجة عن طريق إرسال رسالة نصية إلى رقم الهاتف الذي تم تسجيله عند التقديم، ويمكن لجميع المتقدمين الاستعلام عن نتائجهم بأنفسهم عن طريق الدخول إلى موقع وزارة الداخلية، من هنا، واتباع الخطوات اللازمة للاستعلام.
شروط التقدم لكلية الشرطة
تقبل وزارة الداخلية المصرية الطلاب الذين يتقدمون لأكاديمية الشرطة بعد توافر مجموعة من الشروط التي يجب أن يتوفر في المتقدم جميعها، وتشمل هذه الشروط:
- يجب أن يحمل المتقدم الجنسية المصرية.
- يجب أن ينجح في جميع الاختبارات، سواء كانت في مجال اللياقة البدنية أو المقابلة الشخصية أو أي اختبار آخر يتعلق بالأكاديمية.
- يجب أن يقف الأشخاص في نفس عمر المتقدم ويقرون بحسن تصرفه وسلوكه الجيد.
- لم يرفد المتقدم من أي جخة عسكرية أخرى.
- كذلك لا بد من أن يتم كتابة تعهد بعدم الزواج خلال فترة الدراسة.
- تتوافر فيه كافة الشروط والمواصفات التي حددها وزارة الداخلية المصرية.