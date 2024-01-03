ظهرت رسمي .. رابط ترفيعات المعلمين 2024 بالأردن

ينتظر العديد من المعلمين والمعلمات في جميع مراحل التعليم في المملكة الأردنية الهاشمية بفارغ الصبر إعلان وزارة التربية والتعليم الأردنية عن نتائج ترفيعاتهم في وقت قريب قد أصدرت الوزارة بيان رسمي نوهت فيه استعدادها الحالي للكشف عن قوائم الترفيع الخاصة بالمعلمين والمعلمات الذين لهم الحق في الترقية هذا العام نوهت الوزارة أيضاً أنه سيتم الإعلان عن النتائج الخاصة بترفيعات المعلمين والمعلمات عبر الإنترنت من خلال رابط إلكتروني يمكن من خلاله الاستعلام عن نتائج جميع الترفيعات.

رابط ترفيعات المعلمين 2024 بالأردن

يمكن لجميع المعلمين والمعلمات في الأردن الاستفسار عن نتائج الترفيعات المتوقعة لعام 2024 عن طريق اتباع هذه الخطوات:

في البداية، ادخل إلى موقع وزارة التربية والتعليم في الأردن من خلال الرابط.

بعد ذلك قم باختيار مربع “تسجيل دخول”، ضمن الخيارات المتوفرة.

بعد ذلك يتم تحديد مربع “ترفيعات”.

بعدها اكتب الرقم الوطني بشكل صحيح.

بعد ذلك قم بكتابة الرقم الوزاري.

بعدها انقر على مربع استعلام.

سوف تظهر النتيجة فورا.

موعد ظهور ترفيعات المعلمين في الاردن

تعلن وزارة التربية والتعليم في الأردن عن ترقية المعلمين والمعلمات بنهاية العام الميلادي، ومن المتوقع أن تتم تلك الترقيات في تاريخ 31 ديسمبر 2023 أو في بداية العام الجديد، 1 يناير 2024 سيتم ترقية المعلمين بعدما يخضعون لدورات تدريبية إلزامية واختيارية و يستوفون شروط نظام الترقيات التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم سيتم رفع المعلمين من الفئتين الأولى والثانية إلى درجة أعلى و يحصلون على الراتب الأساسي الأعلى في تلك الدرجة ضمن نفس الفئة.